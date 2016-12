Betlémské světlo rozsvítí Opavu

Již několikátým rokem rozvážejí světlo do Opavy skauti z Velkého Týnce.

Opavským kostelům a domácnostem v sobotu přivážejí skauti betlémské světlo. Opavané si své svíčky budou moci připálit na obou opavských vlakových nádražích.

„V sobotu povezeme Betlémské světlo z Olomouce do Opavy. Navazujeme tak na štafetu skautů z Brna, kteří světlo dovezli z Vídně do Olomouce," uvedl Jakub Hadaš z 16. skautského oddílu Andromeda Střediska Ladislava Ruska ve Velkém Týnci.

Světlo se podle jeho slov přepravilo z Betléma letadlem do Vídně, kde se 10. prosince při příležitosti jeho převzetí uskutečnila ekumenická bohoslužba. „Betlémské světlo nesmí po cestě zhasnout. Jinak by se ten, komu se to stalo, musel vrátit o svůj úsek štafety zpátky a odpálit si světlo tam, kde ho převzal. Já sám jsem to ale zatím nezažil," uvedl Hadaš.

Hadaš ještě doplnil, že skauti se snaží proti tomu pojistit a vezou více lucerniček. Skauti přivezou betlémské světlo na nádraží Opava západ v sobotu ve 13.27 hodin a na východní nádraží dorazí ve 13.33 hodin.

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku v roce 1986, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Byla tak založena novodobá vánoční tradice, která letos slaví své 26. výročí. Motto letošního ročníku Betlémského světla zní: „Odvážně vytvářet mír".

Milan Freiberg