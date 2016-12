Na východním nádraží si betlémské světlo převzalo několik desítek lidí

Betlémské světlo bylo zažehnuto v jeskyni Narození Páně v Betlémě. V sobotu okolo 13.30 hodin dorazilo také do Opavy.

Betlémské světlo na autobusovou zastávku Východní nádraží v Opavě dorazilo okolo půl druhé odpoledne.Foto: DENÍK / Petr Dušek

Do republiky, konkrétně do Brna, se dostalo vlakem z Vídně. Následně se dalšími spoji rozvezlo do všech možných koutů naší vlasti. Lidé si jej od sebe zapalovali navzájem. V Opavě se nejprve objevilo na západním nádraží a poté i na „východě".

„Situaci nám trochu zkomplikovala výluka. Nebylo tedy jasné, jak to bude. Světlo z Olomouce do Opavy vezli skauti z Velkého Týnce. Původně nevěděli, jestli budou moci do autobusů, nakonec ale přišel mail od dopravce, že vše je vyřešeno," popisoval vůdce skautského střediska Zvon Opava Pavel Rychta s tím, že jsou to právě skauti, kdo světlo převážejí:

„S Českými drahami to domlouvají skauti. Betlémské světlo bylo přivezeno do Vídně, odtamtud do Brna a z něj pak do dalších částí republiky. Lidé převážející světlo mají ve vlacích vyhrazen prostor, kde mohou být."

Na východní nádraží dorazilo několik desítek lidí. Jakmile ti, kdo světlo převáželi, vystoupili z autobusu, okamžitě se kolem nich vytvořil hlouček. Jedním z těch, kteří přijeli od Krnova s hořící lucernou, byl také David Ziffer. Ten tvrdil, že převoz světla patří k jeho předvánoční tradici.

Cestu vlakem a letos i autobusem si pečlivě fotograficky zaznamenával. „Nejsem skaut, pracuji v Olomouci a každý týden jezdím za rodiči do Opavy. Když je Betlémské světlo, tak vždycky jedu místo pátku v sobotu. Těsně před devátou to přijelo z Brna do Olomouce, kde jsem nastupoval. Po jedenácté jsem vyjel vlakem směr Krnov.

Letos na každé zastávce, kde vlak zastavoval, aspoň pár lidí bylo. Nejvíc se jich tradičně shromáždilo ve Valšově. Tam vždy přijedou skauti z Rýmařova. Hodně lidí bylo v Bruntále a do Krnova si pro světlo přijeli i Poláci," líčil své postřehy z cesty David Ziffer.