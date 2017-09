Špakovský rybník se už napouští

Odbahňování Špakovského rybníka v Bohuslavicích začalo letos v lednu, dohromady se vyvezlo více než devět tisíc metrů krychlových bahna.

Špakovský rybník v BohuslavicíchFoto: Leo Vitásek

V současné době probíhá hned na několika nádržích v okrese jejich vypouštění, odbahnění a další úpravy. To vše za účelem boje proti suchu a povodním. A podobně byl na tom také rybník v Bohuslavicích.

Obec, která se nachází nedaleko Dolního Benšova, je rybníkářskou oblastí, na jejím území lze najít hned deset vodních ploch. A Špakovský rybník je jednou z nich. Nachází se spolu s dalšími dvěma přímo v centru obce a na jeho revitalizaci získali Bohuslavičtí dotaci ve výši pěti milionů korun.

Letos v černu se s pracemi skončilo. „V tuto chvíli probíhá napouštění Špakovského rybníka. Předpokládáme ale, že to bude trvat dvakrát tak delší dobu než obvykle. Přesně to nelze odhadnout, závisí to třeba na přítoku i na množství srážek,“ vysvětlil starosta Bohuslavic Pavel Dominik.

Ryby se sem hned tak nevrátí a tradiční výlov se v letošním roce určitě neuskuteční. Zatím není ani jasné, kdy vůbec. Kvůli stáří rybníku bylo na některých místech vody metr, jinde zase jen několik desítek centimetrů.

A kolik bahna se tedy nakonec z Bohuslavic odvezlo? „Jednalo se o téměř 9 500 metrů krychlových bahna. Není to nic překvapujícího, počítali jsem s tím,“ doplnil Pavel Dominik. Panovaly také obavy, že by se při pracích mohla najít nevybuchlá munice ze druhé světové války. Ty se ale nakonec ukázaly jako zbytečné.