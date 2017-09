O veletrh volnočasových aktivit byl nebývalý zájem

/FOTOGALERIE/ Útroby Obchodního centra Breda & Weinstein se v pátek staly dějištěm dalšího Aktivity dne, což je veletrh volnočasových aktivit, jehož spolupořadatelem je také Opavský a hlučínský deník.

I v tomto roce více než desítka oddílů a společností z Opavy přichystala pro návštěvníky stánky a snažila se prezentovat veřejnosti.

Vrcholem pátečního odpoledne byla bezesporu autogramiáda fotbalistů Slezského FC. Před pódiem se tvořily fronty ještě před zahájením, jakmile byli hráči na svých místech, vzali je fanoušci útokem.

Mohutně se podepisovaly nejen kartičky, ale i plakáty. Malé překvapení si pro opavský celek připravili mladí florbalisté klubu P.E.M.A., kteří je začali povzbuzovat skandováním z vyššího patra nákupního centra.

SFC Opava ovšem na veletrhu zdaleka nebyl jediným oddílem, který zaujal. Svým vystoupením přispěli také tensité SK JC Sport Opava.

„Přišlo se na nás podívat hodně lidí, takže pozornost se nám asi povedlo upoutat. Celkově se nám daří zvedat tenis v Opavě a tato akce byla další podporou. Mělo to velmi dobrý drive. Náš sport se v současnosti pomalu dostává tam, kde byl před pár lety. Mládí se dere dopředu a dětí je čím dál tím více. Zájem je skutečně obrovský. Až mám já osobně strach, abychom kapacitně stačili,“ usmíval se šéftrenér opavského klubu Jiří Heider.

Velmi zajímavé číslo si pro diváky připravili také členové Vem Camará Capoeira Opava. Jak už z názvu vyplývá, jedná se o vyznavače umění, které v sobě kombinuje boj, tanec, hudbu a akrobacii.

„V klubu je momentálně zhruba dvacet dětí a stejný počet dospělých. Za mě je to velmi dobré, klub se rozvíjí,“ komentoval oddílová trenérka Martina Komárková a doplnila: „Capoeira je bojové umění. Spousta lidí v tom vidí tanec a hudbu. Myslím si, že každý si v tom najde něco svého. Někdo to začne dělat kvůli akrobacii, někdo kvůli bojovému umění a někdo má na tom třeba nejradši hudbu. Různí se to. Na fyzičku to je hodně náročné, takže si člověk dá pořádně do těla.“

Po nových členech prahne také P.E.M.A. Ta ve svém klubu sdružuje více sportů. V Bredě se představili florbalisté. „Máme několik věkových kategorií. Dětí je hodně, ale stavy nejsou úplně plné, takže kdo by měl zájem, určitě se může připojit. Nové členy získáváme často tak, že někdo přitáhne spolužáka na trénink, který pak u nás už zůstane,“ uvedl jeden z trenérů P.E.M.A. Opava Pavel Válek.

Akci si užili i zástupci Health parku Opava. Cvičení v tomto zařízení neletí pouze mezi Opavany, ale jezdí sem také návštěvníci z Polska. „Lidé momentálně rádi spojí fitness s regenerací. V současnosti to hodně frčí. Zvolený typ regenerace je o individuální záležitostí. Někdo má rád saunu, někdo páru a mohl bych pokračovat,“ okomentoval Richard Lichovník z Health parku Opava.

V Bredě se kromě SFC Opava, P.E.M.A. Opava, Vem Camará Capoeira Opava, SK JC Sport Opava a Health parku Opava prezentovali i volejbalisté Happy Sport, zástupci Školy Taekwon-Do I.T.F. Opava, tanečníci Tanečního a sportovního klubu Opava, Jazykové a vzdělávací centrum Faktum a v neposlední řadě i Jazyková škola Hello.

Více snímků najdete v přiložené fotogalerii.