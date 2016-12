Ježíšek nezapomněl ani na děti z budišovského dětského domova

Projekt Strom splněných přání opavského Obchodního centra Breda&Weinstein v letošním roce opět pomohl dětem z Dětského domova Budišov nad Budišovkou k radostným Vánocům.

Děti měly z vánočních dárků obrovskou radost.Foto: Naděžda Vondroušová

Každé z pětadvaceti dětí domova si přálo pod stromeček dostat jednu konkrétní věc. Lístečky s těmito přáními visely na vánočním stromě v prostorách opavské Bredy během prosince s tím, že lidé si je z něj mohli sundat a dětem dárek na něm napsaný koupit.

Ještě před Vánoci tak do Budišova putovalo všech pětadvacet dárků. Ty si však děti nerozbalily tam, ale na horách, kam se vydaly na pětidenní vánoční pobyt.

„Vypravili jsme se do Loučné nad Desnou. Z našeho domova odjelo celkem patnáct dětí, dohromady jich však u stromečku bylo 48, protože tam s námi byly ještě děti z dětského domova z Hrabové. Po klasické večeři v podobě polévky, ryby a salátu se děti netrpělivě vrhly na rozbalování dárečků. A byly skutečně nadšené, dostaly to, co si přály. Měly obrovskou radost.

Moc bych chtěla poděkovat Bredě i lidem, kteří dárky pro děti koupili," poznamenala ředitelka budišovského dětského domova Naděžda Vondroušová.

Jedinou kaňku na vánočním pobytu způsobila viróza. „Hned první den onemocněla jedna holčička a už se to vezlo. Ale i přesto jsme si Vánoce na horách užili, konečně jsme si také i zalyžovali," doplnila Naděžda Vondroušová.