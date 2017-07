Opava má nejdražší byty v kraji

Vlastní byt vyjde v opavském okrese dráž než jinde v kraji. Vyplývá to z údajů Statistické ročenky Moravskoslezského kraje z roku 2016.

Sehnat v Opavě byt za dobrou cenu není snadné. Své o tom ví Jaroslav Beneš, který chce koupit byt společně s přítelkyní.

„Dlouhodobě sháním byt o velikosti 3+1. S přítelkyní do budoucna plánujeme rodinu, proto se poohlížíme právě po ‚třípokojáku‘. Rádi bychom si pořídili byt po rekonstrukci do 1 800 000 korun. Bohužel v této cenové relaci se byt shání velmi složitě. Není to nemožné, ale zájemců je celá řada,“ komentoval Jaroslav Beneš z Opavska a ještě dodal:

„Zájem je tak velký, že na jednu prohlídku bytu jsme se dostali přes známou. Jeho majitel nechtěl byt po zemřelé tchyni prodávat přes realitku. Říkal nám, že tuto informaci ještě ani nestihl rozšířit po rodině a známých a už se náhodně ptali tři lidé, jestli byt nebude chtít do budoucna prodat.“

Podle údajů Českého statistického úřadu člověk za metr čtvereční v bytě na Opavsku mezi lety 2012 až 2014 zaplatil průměrně 14 705 korun. Například v okrese Ostrava-město byla tato částka o pět set korun nižší. Průměrná cena metru čtverečního za celý Moravskoslezský kraj je 13 200 korun.

Podle realitního makléře Ondřeje Veselého jsou byty v okolí slezské metropole dražší kvůli její atraktivitě. „Opava je dobré místo pro bydlení z několika důvodů. Oproti Ostravě má zdravé životní prostředí, přitom do Ostravy za prací nebo do hor za odpočinkem se člověk dostane velmi rychle,“ tvrdí Ondřej Veselý.

Lákavá je podle něj i velikost města. „V Opavě je mnoho možností kulturního a sportovního vyžití i kvalitní občanská vybavenost, přitom tam ale nejsou dopravní zácpy nebo vyloučené lokality jako ve velkoměstech,“ říká.

Na vyšší ceny může mít podle Ondřeje Veselého vliv i to, že Opava je univerzitním městem a má nízkou nezaměstnanost, která v květnu letošního roku klesla na 4,2 procenta. „Dalším faktorem, který žene cenu nemovitostí nahoru, je absence rozvojových lokalit a omezená výstavba nových domů a bytů,“ dodává realitní makléř.

Cena bytů je nejvyšší přímo v okresním městě, kde mezi lety 2012 až 2014 průměrná cena za metr čtvereční převýšila částku patnáct tisíc korun. V nejmenších obcích do dvou tisíc obyvatel se částka pohybovala okolo 9 500 korun. Okresem s nejlevnějšími byty v kraji je naopak Bruntál, který má jednu z nejvyšších nezaměstnaností v republice.

V cenách rodinných domů se však okres Opava ostatním okresům v kraji nevyrovná. Po Bruntálu totiž nabízí nejnižší ceny.

