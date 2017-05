Charitativní obchod podporuje neziskové organizace

Ekologicko-charitativní projekt společnosti Moment Česká republika je založen na principech dárcovství a dobrovolnictví.

Ilustrační foto.Foto: Archiv

Lidé do obchodů Moment nosí oblečení a věci z domácnosti, které již nepotřebují, společnost je prodává a ze zisku finančně podporuje další neziskové organizace. Aktivně zapojuje také místní školy, úřady, obce, soudy, banky, farnosti, firmy, zájmové spolky, společenská a kulturní centra, pořádá dobročinné sbírky aj.

„Do projektu společnosti Globus - lepší svět, jsme se zapojili především proto, že již pět let působíme v Moravskoslezském kraji a rádi bychom se dostali do většího povědomí široké veřejnosti," uvedla Simona Honsová, ředitelka společnosti, která v Moravskoslezském kraji provozuje sedm charitativních obchodů fungujících na principu dárcovství a dobrovolnictví.

Z výnosu podporuje čtyři neziskové organizace (Žebřík o.p.s, Kola pro Afriku o.p.s., Mobilní hospic Ondrášek o.p.s a Save Elephants z. s.). Bez darovaných a funkčních věcí od dárců by obchody nemohly fungovat a pomoc by se nemohla rozšiřovat.

„Jsme přesvědčeni, že projekt nám pomůže k tomu, aby se o nás dozvěděli další lidé a my získáme další dárce, kteří nám umožní věnovat více prostředků ověřeným neziskovým organizacím," dodala Simona Honsová.

I darováním zachovalých věcí můžeme všichni přispět k lepší ochraně životního prostředí a zapojit se do jednoduchého a efektivního způsobu pomoci potřebným.

HLASOVÁNÍV každém regionu čtenáři volí ze tří veřejně prospěšných projektů ten, který získá nejvyšší příspěvek.

Na realizaci projektu s největším počtem hlasů přispěje Globus částkou 130 000 korun, druhé místo získá 80 000 korun a třetí 50 000 korun.

Vybranému projektu můžete udělit jeden hlas denně až do 31. 5. Děkujeme, že chcete spolu s námi vytvářet Lepší svět!



O dalším z vybraných projektů se dočtete zítra. Hlasovat můžete na https://www.globus.cz/o-globusu/spolecenska-odpovednost/lepsi-svet.html.