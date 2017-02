Chřipky začaly zavírat i školy

Chřipky uzavřely již dvě školy v Hlučíně a způsobily zákaz návštěv v několika zdravotnických zařízeních.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Kromě zákazu návštěv, který platí již třetí týden v Psychiatrické nemocnici a také Slezské nemocnici v Opavě, vyhlásili z důvodu chřipky volno i ve dvou školách v Hlučíně. Od čtvrtka je uzavřena základní a mateřská škola v Darkovičkách.

„Nemocnost našich dětí dosáhla až 55 procent, proto jsme vyhlásili ředitelské volno, aby se infekce nešířila dál," uvedla ředitelka Základní školy a Mateřské školy Hlučín-Darkovičky Monika Kamrádková. Chřipkové prázdniny vyhlásila i Základní škola a Mateřská škola Hlučín-Bobrovníky.

„V mateřské škole máme nemocnost okolo padesáti procent dětí a v základní škole přes třicet procent, proto jsme přistoupili k vyhlášení ředitelského volna od středy 25. ledna do pondělka 30. ledna," uvedla ředitelka ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky Veronika Mrázková.

Podle údajů zveřejněných Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě se epidemiologická situace ve třetím lednovém týdnu skutečně zhoršila. Akutních respiračních infekcí přibylo ve srovnání s předchozím týdnem bezmála o 25 procent.

Ve Slezské nemocnici však v tomto týdnu evidují zlepšení celé situace. „Pacientů s chřipkou je na našem oddělení momentálně hospitalizováno méně. V minulém týdnu byl jejich počet vyšší," komentoval primář interního oddělení Slezské nemocnice Peter Gajdoš.

Na 100 tisíc obyvatel je aktuálně 2004 nemocných. K nárůstu onemocnění došlo ve všech věkových skupinách. Nejvyšší nemocnost je v okrese Frýdek-Místek, dále v okresech Nový Jičín a Opava.

V Moravskoslezském kraji evidovali hygienici ve třetím kalendářním týdnu 16 klinicky závažných případů chřipky, čtyři lidé zemřeli. Tři nemocní byli ve věkové skupině nad 60 let a jeden ve skupině od 25 do 59 let. Vždy šlo o ženy, jeden případ se odehrál také v Opavě.

Všechny osoby ovšem trpěly závažným chronickým onemocněním. Laboratorní vyšetření u nich potvrdilo chřipku typu A/H3N2.

Krajská hygienická stanice celkem v této sezoně eviduje 37 závažných případů chřipky, z toho osm úmrtí.

Veronika Bernardová, Milan Freiberg