Chřipková epidemie je stále aktuální, nemocnice zůstává zavřena

Zákaz návštěv i nadále platí nejen ve Slezské nemocnici, ale i v Psychiatrické nemocnici v Opavě a dalších zařízeních v okrese. Kvůli chřipce se v minulém týdnu zavřely také některé školy.

Ilustrační snímekFoto: Deník

Chřipková epidemie zatím v okrese nijak výrazně neustupuje. Kromě dospělých se s ní potýkají také děti, takže už došlo i na zavírání některých škol. Velkou nemocnost dětí registrují i vedoucí a lektoři zájmových útvarů ve Středisku volného času Opava (SVČ).

„Odhadujeme, že tak jedna čtvrtina až jedna třetina dětí je nemocná. Neustále zvedáme telefony, ve kterých rodiče děti z kroužků omlouvají," uvedla ředitelka SVČ Jaroslava Poláková.

Chřipkové prázdniny se do včerejška týkaly Základní a mateřské školy v Hlučíně-Bobrovníkách, dnes by už děti měly nastoupit do výuky. Od středy se podle plánu opět začne učit i v Základní a mateřské škole v Hlučíně-Darkovičkách.

„Děti měly prázdniny do dneška, uvidíme, jak to bude vypadat ve středu. Pevně věřím, že se situace už zlepšila," uvedla ředitelka školy Monika Kamrádková. Zavírání opavských základních nebo mateřských škol zatím nehrozí. Podle vedoucí odboru školství opavského magistrátu Andrey Štenclové zatím není nemocnost tak velká, aby ředitelé museli vyhlašovat volno.

Chřipková epidemie stále drží pacienty zdravotnických zařízení v izolaci. Zákaz návštěv zůstává zatím v platnosti. Koncem minulého týdne informovali odborníci z krajské hygienické stanice, že počty akutních respiračních nemocí ve všech věkových skupinách stoupají, a doporučili prodloužení zákazu návštěv.

Ve Slezské nemocnici byl zákaz návštěv vyhlášen 13. ledna. „Situaci trvale sledujeme, a jakmile dojde k poklesu nemocnosti, přijatá protiepidemiologická opatření zrušíme," slibuje náměstkyně ředitele Slezské nemocnice Lenka Hanková.

Opavská psychiatrická nemocnice zakázala návštěvy už 9. ledna a dosud je neumožňuje. „Na základě doporučení hygieniků jsme zákaz prodloužili ještě o tento týden a situaci budeme pečlivě sledovat. Pokud nemocnost ustoupí, projednáme v pondělí 6. února ráno aktuální stav, a když vyzní příznivě, zákaz návštěv s okamžitou platností zrušíme," míní ředitel Zdeněk Jiříček.

Ani Rehabilitační ústav v Hrabyni, uzavřený návštěvám od 10. ledna, v tomto týdnu o zrušení návštěv neuvažuje.

Domov Pod Vinnou horou v Hlučíně vyhlásil zákaz návštěv v tomto roce už podruhé. Poprvé se tak stalo od 10. do 21. ledna. Díky poklesu onemocnění, které hlásila krajská hygienická stanice, pak několik dnů v domově nastal běžný režim. Další zákaz návštěv pak následoval od 25. ledna.

„Dnes by měl rozhodnout pan doktor, zda zákaz návštěv odvoláme nebo bude ještě nadále platit," uvedla ředitelka Domova Marcela Mikulová. „Toto omezení se nám osvědčilo už v loňském roce, naše uživatele jsme tak ochránili," dodala Mikulová.