Do babyboxu v opavské nemocnici byl odložen chlapeček

Oficiálně třetím dítětem v opavském babyboxu se stal chlapeček, který ve Slezské nemocnici dostal jméno Alan.

Babybox. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Dítě bylo do schránky vloženo včera v 1.35 ráno. Pojmenováno bylo po sestřičce Aleně, která babybox otevřela. Chlapec vážil 3,1 kilogramu a měřil 50 centimetrů. Podle vyjádření primářky dětského oddělení Dagmar Prejdové se těší dobrému zdraví.

Dalšími informacemi přispěl také zakladatel babyboxů u nás, Ludvík Hess, který se o novém dítěti dozvěděl nedlouho po 2. hodině ranní.

„Oblečeny měl nové dupačky a zabalen byl v nové dece, ale nestačil se po narození vykoupat. Lékařka z opavské neonatologie mu převázala pupečník a pozornost věnovala především jeho prohřátí. Cestou do babyboxu prochladl na 32 stupňů. Byl zcela čerstvě narozený a donošený," komentoval Ludvík Hess.

Ten se prohlašuje za dědečka všech takto odložených dětí. Společně s posledním opavským případem se tak stal nepsaným prarodičem po 152. Tolik novorozenců jejich matky vložily do speciálních schránek v Česku od jejich vzniku. V Opavě se jedná oficiálně o třetí dítě.

V letech 2013, 2015 a letos se jednalo vždy o chlapce. Před dvěma lety byla ve Slezské nemocnici odložena ještě jedna holčička. Matka ji původně chtěla umístit do babyboxu, ale dítě nakonec skončilo v rukou lékařů. „Nyní bude chlapec po dobu vyřízení administrativních úkonů umístěn na dětském oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Následně by měl být předán do péče pěstounů," řekl mluvčí nemocnice Daniel Svoboda.

V opavském nemocničním zařízení byl babybox zprovozněn během 7. listopadu 2008 jako šestnáctý v pořadí na českém území. „Momentálně jsme v procesu modernizace babyboxů. Ten opavský financovala společnost Teva. Znovu jsem ji oslovil a věřím, že se nám povede zmodernizovat i ten, který se nachází v areálu Slezské nemocnice," dodal na závěr Hess.

Petr Dušek, Alena Šrámková