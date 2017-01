Dobrovolníci jsou aktivní. Zájem o tuto práci projevují zejména mladí lidé

Mnoho lidí v Opavě se rozhodlo využít svůj volný čas ve prospěch druhých. A to bez toho, aniž by za to dostali zaplaceno. Tato základní definice dobrovolnictví však neobsahuje mnoho důležitých výstupů, kterých se těmto lidem dostává.

ilustrační fotoFoto: Deník/Vojtěch Smola

Během svých aktivit se setkávají a seznamují s novými klienty, navazuji s nimi přátelství a pozitivní emoce, kterých se jim při jejich práci dostává, jsou k nezaplacení. Opavské dobrovolnické centrum funguje už dvanáct let a během této doby se v něm vystřídala více než tisícovka zájemců o tuto nevšední práci. „Ať už se to může zdát jakkoliv jako klišé, tak je to určitě dobrý pocit cítit se opět potřebný. Člověk může najít smysl života, získat nové zkušenosti, zážitky a kamarády. Pro mladé lidi je to důležité hlavně proto, protože si mohou uvědomit, co by chtěli dělat v budoucnu," vyjmenoval několik důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, koordinátor opavských dobrovolníků Ondřej Smolen. Podle něj může tato práce motivovat hlavně mladé lidi a studenty do jejich budoucího profesního života. „Měli jsme případy, kdy jedna dobrovolnice doučovala. Tak moc se jí to zalíbilo, že šla studovat pedagogiku," dodal Smolen. Na dobrovolníky může člověk narazit poměrně často. Aktivně se podílejí na spoluorganizaci mnoha sportovních a kulturních akcí v Opavě a jejím okolí, jako jsou například Joy Run, Heroes Race, dětské dny, vysazování stromů a další. V rámci dlouhodobých programů centra pak dobrovolníci poskytují doučování školákům na vyšším i nižším stupni základních škol, nebo tráví volný čas s dětmi z pěstounských rodin a rodin v nouzi. Více se mohou zájemci o aktivitách dobrovolníků dozvědět na webových stránkách elimopava.cz. David Beinhauer

Autor: Redakce