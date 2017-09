Dvě ulice se stejným názvem v obci? Změny se nekonají

Obcí, ve kterých mají dvě ulice stejný název, je v Česku celkově deset. Dvě z nich se nacházejí na Opavsku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Pavel Sonnek

Kolonie. Tak zní jméno ulice, kterou najdeme v Hradci nad Moravicí hned dvakrát. Jedna z nich se nachází v městské části Žimrovice, druhá přímo ve městě. Obcí se stejným problémem je v Česku celkem deset. Některé se snaží zdvojené názvy vymýtit, jiné o přejmenování neuvažují.

Podle starosty Hradce nad Moravicí Josefa Víchy se už zastupitelé tímto problémem zabývali, na změně názvu jedné ze dvou Kolonií se ale nedohodli. „Hlavním argumentem bylo to, že by si obyvatelé ulice museli měnit občanské průkazy,“ uvedl starosta. Otázka o přejmenování ulice je však podle Josefa Víchy stále otevřená.

„Museli bychom se ale rozhodnout, který z názvů změnit. Podle mě patří Kolonie spíš do Žimrovic,“ řekl starosta. Pokud by se však jedna z ulic měla přejmenovat, udělal by mezi lidmi průzkum, aby se mohli rozhodnout sami.

V některých obcích působí stejná jména zmatky. Problém najít správnou ulici můžou mít třeba záchranáři. Starosta Hradce nad Moravicí ale podobné potíže nikdy nezaznamenal. „Policisté ani záchranáři s tím problém nemají. Když se řeknou Žimrovice, tak každý ví, kde to je,“ vysvětlil Josef Vícha.

Dvě ulice se stejným názvem existují i v Dolním Benešově. Jedna ulice Nádražní je přímo ve městě, zatímco druhá v části Zábřeh. Zdvojení vzniklo tím, že se dříve samostatný Zábřeh připojil k Dolnímu Benešovu. Ani tam však názvy nezpůsobují problémy.

„Pokud člověk dobře napíše adresu a uvede i Zábřeh, tak to každý najde,“ sdělil starosta Dolního Benešova Martin Štefek. Žádná změna se proto konat nebude.

Podle místostarosty města Jiřího Krömera by to bylo náročné, protože obě ulice jsou velké a žije na nich hodně lidí, kteří by si museli například měnit doklady. Na ulicích sídlí také firmy a školy.

„Náklady na přejmenování by byly příliš vysoké. Nevím, kdo by to těm lidem zaplatil,“ doplnil starosta města. Pokud ho k tomu tedy nedonutí zákon, název ulice podle svých slov měnit nehodlá. Situaci místo toho město vyřešilo tak, že vytvořilo souběžnou ulici Nádražní, která vede z Dolního Benešova až do Zábřehu.

V Moravskoslezském kraji jsou Hradec nad Moravicí a Dolní Benešov jedinými městy s tímto problémem. Například v Čechách jsou zdvojené názvy ulic častější. V Jaroměři je takových názvů šest, v Kladně rovnou osm.

Dominika Sladká