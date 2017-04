Edukační centrum v Hradci nad Moravicí patří k těm nejlepším v celé Evropě

Národní památkový ústav byl oceněn nejprestižnějším mezinárodním vyznamenáním. Tím je cena Europa Nostra. Na jejím zisku se výrazně podílel také zámek v Hradci nad Moravicí.

Zámek v Hradci nad Moravicí. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Petr Widenka

Europa Nostra byla Národnímu památkovému ústavu udělena za realizaci projektu s názvem Památky nás baví. Řada aktivit z něj pak probíhala v prostorách zámku na Hradci a jeho přilehlém parku.

Zde bylo vytvořeno jedno ze sedmi edukačních center celého projektu. Hlavním cílem těchto center bylo šíření aktivit zaměřených na vzdělávání v oblasti památkové péče a prezentace památkových objektů.

„Stále máme mnoho zájemců o nabízené edukační programy. Mezi ty nejoblíbenější patří např. Cesta do středověku nebo Život na zámku. Mezi dospělými návštěvníky je oblíben zejména edukačně-degustační program Za vínem do historie, který pořádáme ve spolupráci s Ústavem lázeňství, gastronomie a turismu Slezské univerzity v Opavě. Dobrou spolupráci jsme rovněž navázali s Destinačním managementem Moravskoslezského kraje a MAS Opavsko to vše za pochopení vedení zámku," uvedl garant Edukačního centra v Hradci nad Moravicí Petr Havrlant.

Témata programů byla zvolena tak, aby v co největší míře využila autentického prostředí a přtom dokázala účastníky edukovat o památkách atraktivními a rozmanitými formami. Projekt byl financován Ministerstvem kultury v letech 20122015 v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity částkou 20 milionů.