Občany čtyř mikroregionů sveze elektromobil za výhodnější cenu

Především pro občany s handicapem a seniory je určena nová služba s názvem Handy asistent. Její zkušební provoz začal před dvěma měsíci v několika mikroregionech v okrese, a sice v Moravici, Hvozdnici, Opavsku-Severozápadě a Matici Slezské.

Senior taxi. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Pavel Sonnek

Oproti klasické taxislužbě je cena jízdného o dost nižší, cílem je přiblížit se částce, kterou by tito lidé vynaložili například za autobusovou dopravu.

„Ze stran starostů mikroregionů byla potřeba zlepšit dopravní dostupnost právě pro tyto skupiny sociálně znevýhodněných občanů. Aby měli možnost dopravit se k lékaři, na úřad, na nákup nebo třeba za příbuznými. Zkušební provoz by měl trvat do jara příštího roku a podle toho, jaký bude o službu zájem, se uvidí, co dále," vysvětlil Petr Chroust, ředitel Místní akční skupiny Opavsko, která projekt obcím nabídla.

Kromě seniorů či handicapovaných ale mohou službu využívat také ostatní občané, avšak cena je o něco málo vyšší. Cestování s Handy asistent je ekologické a bezemisní, občany totiž převáží elektromobil.

Službu je možno objednat na telefonním čísle 733 611 489, avšak minimálně s jednodenním předstihem.