Obyvatelé si oddechli: herna v Osadě míru už je minulostí

Aby se jí zbavili, zakázali v Dolním Benešově provoz nonstopů i hazardu. Po několika letech se konečně dočkali. Herna totiž byla před několika měsíci uzavřena.

Herna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Opilci, narkomani, rušení nočního klidu, veřejného pořádku a třeba i ničení zaparkovaných aut. To vše měla na svědomí herna na dolnobenešovském sídlišti Osada míru. Trnem v oku byla místním obyvatelům několik let.

„Nedaleko té herny jsem bydlela. Asi by mi tak moc nevadila, kdyby byla umístěna dál ve městě. Ale do obytné zóny podle mého vůbec nepatří kvůli hluku i bezpečnosti,“ popisovala naší redakci Dominika Sladká z Dolního Benešova.

A protože stížností na úřadě stále přibývalo, pustilo se město s hernou do boje. I přes nesouhlas vedení Dolního Benešova zde Ministerstvo financí povolilo provoz takzvaných interaktivních videoloterijních terminálů. To bylo následně zrušeno a herna tak v podstatě fungovala načerno.

„Prvním důležitým krokem bylo v roce 2011 to, že jsme na celém území města zakázali provoz nonstopů. Majitel herny vietnamské národnosti toho však nedbal, a proto jsme mu udělili pokutu. Ta musela být nakonec vymáhána exekučně a exekuce byla poté uvalena i na onu nemovitost,“ konstatoval místostarosta Dolního Benešova Jiří Krömer.

V herně se měly nacházet takzvané kvízomaty, na které byly dosud všechny ministerské zákony o regulaci hazardu krátké. Jedná se prakticky o klasické automaty. Finta je v tom, že na začátku musí hráč odpovědět na jednoduchou otázku, a poté se už může vesele pustit do hry.

HAZARD MÁ VE MĚSTĚ UTRUM

Vyhláškou o zákazu čtyřiadvacetihodinového provozu to však v Dolním Benešově neskončilo. V loňském roce se totiž tamní zastupitelé rozhodli zrušit hazard úplně.

„V platnost vešla tato vyhláška 1. ledna 2017. V současné době se ještě výherní automaty někde nacházejí, protože dobíhají minulá povolení. S koncem tohoto roku ale z města definitivně zmizí i ty poslední,“ uvedl Jiří Krömer.

Dost možná se právě tento krok stal pro hernu v Osadě míru pomyslnou gilotinou. Už několik měsíců totiž podnik nefunguje. „Herna je zavřená a objekt je realitní kanceláří nabízen k prodeji,“ potvrdil dolnobenešovský místostarosta.

NELEGÁLNÍ AUTOMATY ZABAVÍ CELNÍ SPRÁVA

V dobách, kdy v Dolním Benešově herna fungovala, do ní zavítali také pracovníci celní správy. Pakliže by v ní našli nelegální hrací přístroje, byli by oprávněni je zadržet.

„V Dolním Benešově však nikdy nalezeny nebyly. Celní správa kontroluje, zdali jsou dodržovány podmínky o hazardních hrách,“ uvedla tisková mluvčí Celní správy Moravskoslezského kraje Pavla Zdobnická.

Kromě Dolního Benešova kontrolovala celní správa v minulosti i další herny na Opavsku.

Občané odhalili nelegální herny

Hlučínští občané proti hazardu ve městě brojí. Zavřela se zde nelegální herna a na konci minulého roku se Hlučíńané při demonstraci vyslovili i proti kasinu.

Hlučínští zastupitelé schválili plošný zákaz hazardu s platností od 1. července 2015. Pro zákaz jich hlasovalo 11 z 19 přítomných. Současnou situaci ve městě okomentovala mluvčí hlučínské radnice Ivana Gračková.

„Městská policie obdržela od našich občanů celkem tři podněty o provozovaných nelegálních hernách, prověřila je a předala pracovníkům celního úřadu,“ uvedla Ivana Gračková s tím, že nemá v tuto chvíli informace, že by ve městě fungovala nějaká jiná herna.

O jednom případu jsme informovali v březnu letošního roku. Na nelegální hernu naproti kulturnímu domu upozornil občan Hlučína přímo starostu města Pavla Paschka, který předal podnět Městské policii Hlučín a herna byla nakonec uzavřena.

„Mohu potvrdit, že o případu z března letošního roku jsme byli uvědoměni městskou policií, ale hernu jsme přímo neuzavírali,“ uvedla mluvčí Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj Pavla Zdobnická. Podle velitele Městské policie Hlučín Luďka Olšovského se na Ostravské ulici nacházely dokonce herny dvě.

„Monitorovali jsme je několik týdnů kamerami, zda tam nedochází k nedovolenému odvozu hracích automatů,“ popsal případ Luděk Olšovský. Ani městští strážnici podle jeho slov neví o dalších případech nelegálních heren, které by se v tomto okamžiku na území Hlučína vyskytovaly.

Koncem loňského roku vyvolal velikou bouři lidí záměr majitele penzionu a restaurace Stará celnice v Hlučíně Pavla Kubiny otevřít kasino. Občané tento plán napadli s poukazem na plošný zákaz hazardu ve městě a argumentovali také sociálními dopady na místní rodiny.

Naopak majitel Staré celnice poukazoval na to, že kasino bude určeno pro movitější vrstvy občanů a nebude mít na rodiny takové devastující sociální dopady, jaké mají herny a jiná podobná zařízení. V prosinci odpůrci kasina dokonce zablokovali dopravu v Hlučíně na Ostravské ulici u kulturního domu.

Provozovatel Staré celnice nakonec od záměru upustil.

Opavě vynáší herny až šedesát milionů

Zatím poslední úpravu hazardu ve městě provádí obecně závazná vyhláška z roku 2015.

Podle ní se vymezuje provozní doba heren a také se stanoví přesný seznam adres, na kterých herny mohou být. Podle přílohy vyhlášky to je necelých čtyřicet adres v Opavě. Vyhláška povoluje, že sázky, loterie a jiné podobné hry mohou být provozovány pouze v pracovních dnech od půlnoci do 7. hodiny ráno a od 14. hodiny do půlnoci.

O sobotách, nedělích a ve státem uznaných dnech pracovního klidu mohout být tyto hry prozovány časově neomezeně. Z provozování heren plynou městu Opava nemalé příjmy, které dnes už nejsou účelově vázany, jsou zapojeny do rozpočtu města a kryjí jakékoliv výdaje.

„V roce 2016 jsme ve schváleném rozpočtu počítali s příjmy z tzv. hazardu ve výši 42 miliónů korun. Skutečnost nakonec činila 56 miliónů,“ uvedl vedoucí finančního a rozpočtového odboru opavského magistrátu Miroslav Drössler.