Odpůrci kasina si protest chválí, starosta však nezná jejich argumenty

Odpůrcům kasina se podařilo na několik minut zablokovat dopravu na Ostravské ulici u kulturního domu.

Středeční demonstrace na Mírovém náměstí v Hlučíně. Sešlo se tu okolo sedmdesáti občanů z Hlučína a okolí, kteří tak chtěli vyjádřit nespokojenost se souhlasem zastupitelů města se vznikem kasina v restauraci Stará celnice v Hlučíně.Foto: DENÍK / Milan Freiberg

Zrušení výjimky o celoplošném zákazu hazardu v Hlučíně. To byl hlavní cíl demonstrace, kterou na středu 28. prosince svolala Adéla Adamová. Organizátoři demonstrace dokonce zablokovali na několik minut i přechod pro chodce na Ostravské ulici poblíž kulturního domu.

„Dopadlo to nad očekávání a splnilo to svůj účel, aby vedení města pochopilo, že s kasinem lidé nesouhlasí," popsala své dojmy ze středeční demonstrace Adamová.

Podle jejích slov byla s účastí na demonstraci spokojená a hodnotí ji na výbornou. Téměř polovinu demonstrantů tvořili příznivci politické strany Svoboda a přímá demokracie.

Starosta města Pavel Paschek, který přišel mezi demonstranty, jim právě tuto skutečnost vytkl. Nebylo podle něj jasné, zda se jedná o manifestaci politických názorů nebo o shromáždění občanů. „Osobně jsem byl zklamán, protože ji hodnotím jako akci jedné politické strany. Stále jsme nedostali argumenty, proč tady lidé kasino nechtějí. Já jsem jim své argumenty několikrát sdělil," komentoval proběhlou demonstraci Paschek.

Na místě lidé podepisovali i prohlášení, které požaduje zrušení vyhlášky č. 8/2016, která udělovala výjimku z celoplošného zákazu provozování hazardu ve městě.

„Panu starostovi pošleme i prohlášení z demonstrace a budeme ho úkolovat, ať nám na něj odpoví," poznamenala Adéla Adamová.

Proti výstavbě kasina se objevila také petice, kterou inicioval Drahomír Stanke. Petice koluje po internetu i v tištěné podobě. „Petice se podepisuje v Hlučíně na jednadvaceti místech a chtěli bychom ji nechat v oběhu asi měsíc. K dnešnímu dni se pod ní podepsalo odhadem pět set lidí," uvedl Stanke. Jejím účelem je také zrušení výjimky z hazardu v Hlučíně a nepovolení vzniku kasina.

Podle mluvčí města Hlučín Ivany Gračkové vedení města respektuje názor občanů, kteří si v Hlučíně nepřejí kasino, ale jejich důvody do této chvíle nezná. „Svolavatelé demonstrace své důvody uvedli velmi nekonkrétně pouze v oznámení o konání demonstrace. Hovoří v něm o podvodném jednání při schvalování výjimky a o porušování práv občanů.

Vedení města ale nejsou známy žádné okolnosti, které by nasvědčovaly podvodnému jednání, a netuší, co mají organizátoři demonstrace konkrétně na mysli. Členové vedení města ani nevědí, jak by mohla uvedená výjimka omezovat občanská práva, a která konkrétně," doplnila Gračková.

Podle jejích slov se s žádostí o výjimku z vyhlášky se na hlučínskou radnici obrátil majitel Staré celnice Pavel Kubina s odůvodněním, že chce rozšířit nabídku svých služeb a přilákat do Hlučína další návštěvníky, například lidi, kteří přijíždějí do Moravskoslezského kraje zahrát si golf na hřiště v Kravařích nebo Šilheřovicích.

„Protože se v žádném případě nejedná o klientelu, která by případnou prohrou v kasinu ohrožovala existenci své rodiny, neměli jsme žádný důvod výjimku nepovolit. Navíc chceme podporovat vznik a rozvoj dalších ubytovacích kapacit, kterých je v Hlučíně málo, a máme zájem na tom, aby na Hlučínsko přijížděli další turisté.

Pokud nám k tomu pomohou aktivity podnikatelů, rádi je podpoříme," uvedl starosta Hlučína Pavel Paschek.

