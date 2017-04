Hlučín jednal o Dětském ranči

Představilé města svolali tiskovou konferenci, ze které se na poslední chvíli omluvil předseda spolku Dětský ranč Josef Dudek.

Autorem petice za záchranu ranče je Drahomír Stanke.Foto: DENÍK / Milan Freiberg

V hlavní roli Dětský ranč. Tak by se dalo shrnout téma tiskové konference, kterou svolalo na pátek vedení města Hlučína. Účastnil se jí také autor petice za záchranu ranče Drahomír Stanke, zástupkyně Rotary Clubu Ostrava City Simona Cimmer a další aktéři.

Předseda spolku Dětský ranč Josef Dudek se těsně před zahájením konference přišel omluvit, že se z pracovních důvodů nemůže zúčastnit.

Podle mluvčí města Ivany Gračkové má město za to, že informace uvedené v petici jsou zkreslené. „Petice poškozuje město a jsou v ní uvedeny nepravdivé informace," uvedla.

Podle starosty Pavla Paschka (Občané pro Hlučín) není například pravdivá informace, že ranč nemůže dosáhnout na dotace z důvodu, že nevlastní pozemky pod stavbami. K úspěšné žádosti by stačil podle města jen dlouhodobý pronájem, který ranči běží do roku 2030. Například v roce 2013 bylo na ranči z dotace postaveno integrované hřiště.

Důvody, proč město o prodeji nechce slyšet, uvedl vedoucí právního odboru hlučínské radnice Tomáš Volný. „Pozemky jsou dotčeny dlouhodobě plánovanou stavbou silničního obchvatu města a také revitalizací hlučínské štěrkovny," uvedl Tomáš Volný.

Od začátku smluvního vztahu s rančem bylo podle něj zakotveno v nájemní smlouvě, že všechny dočasné stavby budou při předání pozemků městu odstraněny. Dalším důvodem podle Volného je opakovaná negativní zkušenost s dodržováním smluvních závazků ze strany ranče.

Je to podle něj stále nesplacené příslušenství k dluhu, který má ranč u města od roku 2007 a k dnešnímu dni činí zhruba 3,5 miliónu korun. „Po určitou dobu to byla také výstavba některých objektů ranče bez souhlasu vlastníka pozemků," dodal Volný.

Jedním z největších donátorů ranče byl Rotary Club Ostrava City, který oznámil, že podporu zastaví do té doby, než se situace kolem něj vyjasní. „Cítíme potřebu, aby se situace ranče začala řešit," uvedla členka klubu Simona Cimmer.

Podle Drahomíra Stankeho je i finanční podpora města ranči nedostatečná. „Finanční pomoc ze strany města je podle mého názoru opravdu minimální," uvedl. Podle předsedy sportovní komise Miroslava Skotáka však ranč dostává dotace odpovídající velikosti spolku. Ranč podle něj obdržel například letos dotaci 135 tisíc korun jako spolky se srovnatelnou velikosti a se srovnatelnou činností.

Tiskové konference se zúčastnila také Mirka Běgúnová z organizace For Help, která potvrdila informaci, že Josef Dudek ji oslovil s nabídkou odkoupení ranče. „Jednání proběhlo před zhruba dvěma třemi měsíci. Z důvodu vysoké ceny jsme na nabídku nepřistoupili," uvedla Mirka Běgúnová ze spolku For Help s tím, že částku nechtěla specifikovat.

Podle údajů města šlo o sumu devět miliónů korun. Podle Josefa Dudka společnost hledala prostory pro své aktivity. „My jsme jim sdělili, že v případě odstoupení od nájemní smlouvy bychom je mohli poskytnout," uvedl s tím, že o odkoupení spolu nejednali. „Ani to není možné," dodal.

Jaké vyhlídky ranč čekaji? „Chceme, aby ranč fungoval a mohl se rozvíjet," uvedl Josef Dudek. V tom není s městem v rozporu. „Neustále deklarujeme, že nemáme zájem o to, aby ranč skončil," ujistil starosta města Pavel Paschek.