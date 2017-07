Vodní kombajn už brázdí plochu Hlučínského jezera

Město Hlučín jej pořídilo kvůli přemnoženému stolístku klasnatému. Jde teprve o druhé podobné zařízení v České republice.

Už téměř sto kubíků vodní trávy posekal nový vodní kombajn na Štěrkovně. Město jej získalo v minulém týdnu poté, co jeho nákup za šest milionů korun odsouhlasili zastupitelé.

„Jsme rádi, že stroj dorazil. Vodní rostliny nyní v teplém počasí opět rychle rostou a z břehů už jsou vidět, i když hladiny ještě nedosáhly. Nechceme, aby rekreantům znepříjemnily další sezonu," konstatovala místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová.

Rozrostlý stolístek klasnatý totiž působil potíže nejen plavcům či vodním lyžařům, ale dokonce také omezoval pohyb záchranných člunů. Za jeden den dokáže přístroj posekat přibližně dvacet kubíků trávy. Do Hlučína jej dodala česká společnost Kuhn Bohemia, stroj samotný vyráběla německá firma Berki, která se jako jedna z největších na světě věnuje zařízením určeným k čištění vody.

„Součástí zakázky je také obsluha lodi během této sezony, její uskladnění a rovněž i servis na dva roky," přiblížila tisková mluvčí Hlučína Ivana Gračková.

V celé České republice seče vodní kombajn trávu kromě Hlučína už jenom v Plzni. Na tamní rekreační nádrži Velký bolovecký rybník se pohybuje už pátým rokem. „Po zkušenostech s plzeňskou lodí jsme tu pro Hlučín nechali vylepšit. Navíc je zde hlavně kabina pro posádku, která je velmi důležitá kvůli různým povětrnostním vlivům.

Žací loď je chlazená vodou, ve které jezdí, ale za hodně teplého počasí to nestačilo. Proto je hlučínský model vybaven i přídavným chlazením," vysvětlil František Škultéty ze společnosti Kuhn Bohemia, která kombajn nejen obsluhuje, ale zaučuje také místní posádku.

Žací loď je schopna kosit vodní rostliny v hloubce až 1,8 metrů a ukládat je do zásobníků, přičemž najednou se do ní vejde pět kubíků trávy. Tu pak kombajn vyskládá na mola, která nechalo město vybudovat hned na třech místech na březích jezera, a následně bude ekologicky zlikvidována. Postará se o to firma Hájkovský, která první várku posekané trávy odveze ze Štěrkovny do kompostárny během dnešního dne.

„Věříme, že díky kombajnu bude letošní rekreační sezona příjemnější než ta loňská. Cílem je dostat jezero do stavu, kdy budou rostliny, zvířata i lidé žít ve vzájemné symbióze," doplnila Blanka Kotrlová.

K omezení množství vodních trav dochází po domluvě s odborníky. Podle nich ale není úplně dobré stolístek klasnatý zcela zlikvidovat, neboť čistí vodu, a objevuje se tak v ní méně sinic. Pomoci mají také vybrané druhy ryb, které již byly na jezero vysazeny.