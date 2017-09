Hlučín ve znamení ohňostrojů. Štěrkovnu brali lidé útokem

/FOTOGALERIE/ Festival ohňostrojů, který se také v letošním roce uskutečnil nad Hlučínským jezerem, se setkal s nebývalým zájmem veřejnosti. Areál štěrkovny i při druhém ročníku praskal ve švech.

Festival je také letos spojen s tradičním krmášem a opět se rozdělil do tří dnů.

Vzhledem k tomu, že v pátek „stříleli“ zástupci místní společnosti TARRA pyrotechnik, v sobotu Feuerwerke Jost z Rakouska a dnešní večer bude patřit slovenským Pyrotechnics activities, jedná se o velký mezinárodní souboj

Během pátku však pořadatelům přidělávalo vrásky na čele počasí. V odpoledních hodinách se spustil vytrvalý déšť, jenž ustal až v noci. Místní ohňostrojáři si však s náročnými podmínkami poradili a jejich show trvající přesně 11 minut a 11 sekund dostala diváky do kolen.

Podmínky ztěžoval déšť

Po dvouminutovém povinném úvodu, který mimochodem měly všechny společnosti stejný, když do vzduchu posílaly pyrotechniku do melodie Royal Philharmonic Orchestra a jejich skladby Classic Medley, se na nebi nad Hlučínským jezerem spustil velkolepý světelný koncert.

Ohňostroj byl nazván Cassiopea a představoval různé úkazy od červánků, duhy, hromů, meteorů až po mléčnou dráhu. Naplno tak byla naplněna podstata takzvané pyromuzikální show. Ta v sobě snoubí právě muziku a světelné efekty vytvořené pyrotechnikou. Zazněly skladby jako The Silence, Booty Swing, Cassiopea anebo skvostná píseň z Posledního mohykána Main Title The Last of The Mohicans.

„Počasí nám opravdu nepřálo, ale ani na minutu jsme neuvažovali o tom, že bychom naši show museli zrušit. Naše veškerá pyrotechnika byla dobře zaizolována před deštěm. I přes nepřízeň počasí disponujeme odpalovacím zařízením, které umožňuje realizaci pyromuzikálního ohňostroje za jakýchkoliv povětrnostních podmínek,“ přibližoval jednatel TARRA pyrotechnik František Křižák.

Déšť se podle něj neblaze podepsal na návštěvnosti. Zatímco loni během tří dnů dojelo k jezeru okolo 60 tisíc lidí, letos budou čísla skromnější: „Těžko se to odhaduje, ale určitě jich dorazilo méně. Především v pátek při dešti lidé zůstávali na cestách v autech a trochu se to ucpávalo.“

Přijížděli lidé ze širokého okolí

Sobota byla pro diváky vlídnější. Rakouští Feuewerke Jost se nenechali zahanbit a rovněž připravili velkou světelnou show s názvem Vášeň a emoce. Jedinečná byla hlavně závěrečná pasáž na hudbu jednoho z nejznámějších světových skladatelů Ennia Morriconeho, konkrétně na legendární skladbu Ecstasy of gold, tolik proslavenou v kultovním westernu Hodný, zlý a ošklivý.

Na ohňostroje se přijížděli dívat lidé ze širokého okolí, a to například i z Vítkovska. „Super záležitost. Na to, že jde o lokální akci, viděl jsem prvotřídní ohňostroj. Opravdu špičkový zážitek. Doufám, že to bude i v příštím roce. Tohle určitě stojí za zopakování,“ komentoval v sobotu večer po rakouském představení Denis Fiebrich a jeho kamarád Aleš Klimek mohl jenom přikyvovat: „Celkově to bylo hodně dobré, ale nejlepší byl konec. Fakt nádherný zážitek.“ Už podruhé se akce na Hlučínském jezeře zúčastnila i Jitka Štyrský z Vítkova: „Show, kterou jsem navštívila loni, mi přišla o trošku lepší než ta, kterou jsem viděla letos. Loni i v tomto roce jsem ale byla na jednom ohňostroji ze tří. Pokud se však tato akce uskuteční také v příštím roce, chci jet na všechny tři, abych je mohla osobně všechny porovnat. To je můj cíl.“

Vítězství z loňského roku obhajovala TARRA pyrotechnik. O letošním vítězi se rozhodne dnes večer po show nazvané Život v srdci Európy od slovenských Pyrotechnics activities. O výsledcích vás budeme informovat.