Hradec má novou vyhlášku o nočním klidu

Zastupitelé Hradce nad Moravicí na posledním jednání schválili novou vyhlášku týkající se nočního klidu. Po desáté večer se budou moci konat pouze významné akce.

Městský úřad v Hradci nad Moravicí. Ilustrační foto.Foto: archiv

Od začátku října platí novela zákona o přestupcích, která souvisí s nočním klidem. Po 22. hodině mohou probíhat pouze významné akce, jejichž seznam schválí zastupitelstvo obce či města. Do října mohla udělovat výjimky rada, což se se změnou legislativy mění.

Stará vyhláška v Hradci je tedy neplatná a místo ní byly přijaty dvě nové. Jedna se týká nočního klidu, druhá řeší regulaci hlučných činností.

„Významné akce se ve městě většinou konají pravidelně každý rok. Byť u některých v současnosti třeba neznáme přesný termín, do seznamu se uvede, že se bude konat například v červenci. Pokud pořadatel zjistí, že se termín akce musí přesunout na srpen, nemusí o tom rozhodovat zastupitelstvo, jelikož daná akce už je zanesena v seznamu," vysvětlovala tisková mluvčí Hradce Jitka Celtová s tím, že informace o konání akce musí být na úřední desce zveřejněna minimálně pět dní předem.

Občané se to dozví s předstihem a mohou na to zareagovat. Zastupitelstvo města však určuje, která akce skončí nejpozději do 22. hodiny a která je natolik významná, že tuto hranici může přesáhnout.

Některé obce nové vyhlášky přijímat nemusí, jelikož se občané dokáží mezi sebou dohodnout anebo zde jednoduše žádné problémy nejsou. „Tuto záležitost jsme pečlivě prodiskutovali s Ministerstvem vnitra ČR a bylo nám řečeno, že tato novela se prakticky netýká Olomoucka. Lidé se tam prý umí dohodnout, rádi se baví a nevadí jim, když se akce třeba přetáhne přes desátou večer," pokračovala Jitka Celtová.

Hradec nad Moravicí ovšem k těmto městům a obcím nepatří, jelikož lidé si zde na rušení nočního klidu stěžují. „Podněty skutečně dostáváme. V jedné místní restauraci se třeba konala diskotéka, občané druhý den přišli a stěžovali si. Takové má novela ochránit. Není například možné, aby se ve městě každý týden konaly diskotéky. Nejde totiž o významné akce, které by mohly probíhat i po desáté večer," mínila.

Přijetí nové vyhlášky v Hradci ovšem neproběhlo bez připomínek. Zastupitel Jan Hrbáč (Za lepší Hradec a obce) novelu označil za paskvil naprosto nepoužitelný v běžném životě a nehodlal jej podpořit svým hlasem.

Hradecký místostarosta Patrik Orlík (Občané občanům) ovšem na prosincovém zastupitelstvu kontroval upozorněním. Pokud by totiž vyhláška schválena nebyla, na území města by se po 22. hodině nemohla konat žádná akce. Následně v humorné rovině padaly poznámky o výjimečném stavu a podobně, vyhláška ovšem nakonec byla schválena.

Někteří navrhovali, aby se významné akce uskutečnily mimo zastavěnou oblast. Podle Jitky Celtové by ovšem ani to nepomohlo. „V minulosti se třeba v bohučovickém lomu konala technoparty. Na městském úřadu si na ni stěžovali lidé až z Benkovic. Obě městské části jsou přitom od sebe vzdálené několik kilometrů. Hradec však leží v údolí a zvuk se šíří.

Nová vyhláška teprve byla schválena. Moudřejší budeme třeba po půlroce, až se vše dostatečně ozkouší v praxi."