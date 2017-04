Hrozí mužskému hokeji v Opavě smrt?

Vypadá to jako nepovedený seriál. Dospělý hokej v Opavě znovu visí nad propastí. Jednatelé Miroslav Glos s Milanem Kolářem v klubu skončili. Co bude dál? Na tuhle otázku odpoví nejbližší dny. Jako jednatelé byli vybráni Lubomír Tobolka s Jiřím Fajkusem, jejich potvrzení do funkcí musí ještě projít zastupitelstvem.

dnes 06:00 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Deník/František Géla

S velkými plány i sny vstupovala nedávno do vedení opavského hokejového klubu, který vlastní město, dvojice Miroslav Glos a Milan Kolář. Jejich mise ale brzy skončila. Oba přitom měli vize na deset let dopředu, ty už ale nenaplní. Prvně jmenovaný na svůj post rezignoval nedávno, Milana Koláře semlela ve finále politika a svou rezignaci podal už na konci minulého roku. ČTĚTE TAKÉ: Olbrichova cena má letos dva vítěze. Jak se vám líbí? „Milan Kolář byl člověkem, který byl schopen sehnat peníze pro mužský hokej. Bohužel od jeho rezignace jsme další finanční prostředky nesehnali a mě provoz týmu dospělých stál každý měsíc 300 000 korun, město nám v tomto směru nepomohlo. Sám jsem nebyl schopen další finance sehnat, dál už nehodlám hokej dotovat ze svého. To je i důvod, proč jsem rezignaci podal," přiznal Miroslav Glos, který končí v klubu k 7. květnu. „Rozhodně nesouhlasím s tím, že jsme po sobě nechali dluhy, to v žádném případě. Sám jsem do hokeje vložil ze svého přes dva miliony korun. Přeji svému nástupci, aby se mu podařilo finance sehnat," dodal. „Nečekal jsem, že tak brzy skončím, měli jsme vizi na deset let. Vstupu do hokeje nelituji, odvedli jsme kus práce. Dál se budu věnovat projektu Bruslička," řekl ještě Miroslav Glos. Kandidáti na post jednatelů byli tři. O tuto pozici se vedle již dvou zmiňovaných ucházel ještě Martin Vácha. „Původně se vybíral jeden jednatel, rozhodli jsme se pro Lubomíra Tobolku, po odstoupení Miroslava Glose byl na jeho místa vybrán bývalý hokejista Slezanu Jiří Fajkus," poznamenal náměstek primátora Martin Víteček (STAN). ČTĚTE TAKÉ: Pocitová mapa Opavy měla úspěch Podle Martina Vítečka by Lubomír Tobolka měl být zároveň manažerem klubu. Oba byli navrženi výběrovou komisí. Velkým problémem současného hokejového klubu je financování dospělého hokeje. „Navrhoval jsem úspornou variantu. Hrát soutěž s jednou zkušenou lajnou a zbytek týmu, by tvořili mladí opavští hráči," řekl končící Miroslav Glos. Může se naplnit katastrofální scénář, že dospělý opavský hokej zmizí úplně z hokejové mapy. „Vše je otázkou financí. Varianty jsou různé. Tohle bude spíše otázka na nové jednatele, jak budou tenhle problém řešit. Může se stát, že Opava bude hrát o soutěž níže, která je levnější," nastínil Martin Víteček. Hrát o soutěž níže by ale bylo pro klub s historií Slezanu nedůstojné. Přece jenom krajský přebor je na podstatně nižší úrovni. Avšak klidně se může stát, že dospělý hokej ze slezské metropole zmizí úplně. Deník se snažil kontaktovat Lubomíra Tobolku, který mimochodem v minulosti působil v hokejové Olomouci. „Nezlobte se, blíže bych se vyjádřil při osobním setkání v příštím týdnu," řekl Lubomír Tobolka. ČTĚTE TAKÉ: Opava bude hrát v Mladé Boleslavi

Autor: Roman Brhel