Jeseníky lákají lyžaře z regionu. Podmínky jsou stále příznivé

Velmi dobré možnosti pro sjezdové i běžecké lyžování nabízí Jeseníky. Hory sice zasáhlo krátké oteplení, ale sněhu je dostatek a pro lidi z celého regionu jsou stále velkým lákadlem. V místních areálech je možno zkusit i doprovodné aktivity

Ilustrační foto.Foto: Deník

„Podmínky jsou i po mírné oblevě stále velmi dobré a svahy máme upravené," uvedl Martin Dubský z areálu na Červenohorském sedle. Letošní novinkou v tomto areálu je lávka nad vozovkou, která spojuje severní a jižní svahy. Lyžaři tak nemusí přecházet přes frekventovanou cestu, což bývalo za sněžení a v mlze nebezpečné.

Parkovné mají sjezdaři a ubytovaní v areálu v ceně skipasu, ostatní návštěvníci platí 200 korun za osobní automobil na den. Kdo chce za přírodním sněhem do nejvýše položeného střediska v Jeseníkách a celé republice, na Ovčárnu, může svůj automobil nechat na parkovišti na Hvězdě a pak vyjet kyvadlem.

Celodenní parkovné stojí sto korun, místa je dost, plno bývá jen o slunných víkendech. Kdo chce vyjet až na Ovčárnu, zaplatí 450 korun, výjezd je možný nahoru v každou celou hodinu, sjezd zase v každou půlhodinu a povolen je pouze se zimní výbavou.

Níže položená střediska již nabízí parkování zdarma, ovšem za cenu, že o víkendech je někdy těžké najít volné místo. V Karlově pod Pradědem jsou parkoviště v sobotu a neděli plná už okolo 10. hodiny.

Návštěvníci ale mohou nechat auto i na vzdálenějším parkovišti, ve středisku totiž jezdí od 9 do 16 hodin zdarma skibus, zhruba každou půlhodinu objíždí parkoviště a sjezdovky, takže není problém se od auta dostat přímo pod vlek.

Jeseníky jsou stále velkým lákadlem pro lyžaře z Opavska. Jedním z nich je i Patrik Valach: „Hory jsou poměrně blízko, takže do Jeseníků jezdím rád a často. Nejen v zimě, ale také v létě. Za poslední dobu jsem si velice oblíbil Skiareal Kopřivná. Sice to nejsou kopce jako v Alpách, ale na víkendové lyžování je to úplně postačující.

Je vidět, že si majitelé vzali za velký vzor zahraniční lyžařské areály. Ten servis je na české podmínky zcela nadstandardní."

Z Opavska stabilně vyrážejí také celé autobusy. Například Sbor dobrovolných hasičů Štěpánkovice každoročně pořádá zájezd za lyžováním na Karlov. Ten má už přibližně osmi nebo devítiletou tradici. Letošní ročník si v obci odbyli před několika dny.

„V autobuse máme pětačtyřicet míst a vždycky je úplně plno. Letošek nebyl výjimkou. Pořádáme to pro děti a členy našeho sboru. Pokud takto kapacitu nezaplníme, mohou jet i nečleni z obce," komentoval preventista štěpánkovických dobrovolníků Marek Ondruf a vzápětí ještě doplnil:

„Jezdíme vždycky na Ostroják na Karlov. Výjezd je v osm od naší hasičárny, zpět pak vyrážíme okolo čtvrté odpoledne z Karlova. Program tam je víceméně individuální. Někdo vezme lyže či snowboard, menší děti si pak vystačí klidně i se sáňkami."

Možností, jak strávit pobyt v Jeseníkách, je spousta. Například ve Ski Aréně v Karlově pod Pradědem jako jediní v celých Jeseníkách nabízí dvě skikrosové tratě pro děti i dospělé. Jedna je u čtyřsedačky Karlov Ski Express a druhou najdete u dvousedačky Myšák. Jízda na sněhových boulích a v klopených zatáčkách vybízí k závodům snowboardistů a lyžařů.

„Navíc o víkendech na sjezdovce Katrák si může každý zájemce sjet měřenou trať obřího slalomu, kde si vyzkouší, jaké to je být opravdovým slalomářem. Každý víkendový den také časy vyhodnocujeme a nejlepší odměňujeme cenami," poznamenal k doprovodnému programu provozovatel areálu Jan Mitáš.