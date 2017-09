Kempy hlásí stále více návštěvníků

Strávit prázdninové dny pod stanem, v karavanu či v chatce? K této volbě se v posledních letech upíná stále více lidí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Oblíbené letní termíny, například v době červencových státních svátků, bývají zaplněny již dlouho dopředu. A trend o stoupajícím zájmu návštěvníků nám potvrdily také kempy na Opavsku.

„Letošní sezona byla určitě lepší než ta loňská, zájem byl evidentní, přálo nám také počasí. Ještě nyní máme docela frmol, a to kvůli školním adaptačním kurzům. Otevřeno máme až do konce září,“ konstatovala správkyně Autokempu Budišov nad Budišovkou Marie Schrammová.

Nezapomíná se ani na komfort pro ubytované hosty. „V minulém roce jsme opravili bazén, letos jsme se konečně dočkali nového asfaltu. To se může zdát jako nepodstatné, ale třeba děti se konečně mohou bez problémů projet na koloběžkách. Něco určitě připravíme zase na další sezonu, pořád musíme něčím překvapovat.

Chybět samozřejmě opět nebude ani festival Budišovské letnice, který se v našem kempu koná. Na koho se budou moci lidé těšit, ale zatím ještě neprozradím,“ přiblížila Marie Schrammová.

Dalším místem, kde mohou zájemci trávit dovolenou v přírodě, je Autokemp Podhradí. I zde mají pro návštěvníky otevřeno do konce září. „Ubytovaných lidí bylo více než loni. Největší zájem je vždy o chatky i stany, bývá to přibližně nastejno. Do příští sezony určitě chystáme i nějaké opravy,“ nastínil správce kempu Marek Dostál.

Nával zažívá autokemp také díky vodákům, neboť leží přímo na řece Moravici. „Když se pouští řeka, vodáků je zde skutečně mnoho,“ potvrdil Marek Dostál.

Nedaleko Hradce nad Moravicí, konkrétně v části Kajlovec, se nachází autokemp se stejným názvem. Ani tady neměli letos o návštěvníky nouzi. „Sezonu bych zhodnotila jako dobrou, měli jsme zde i větší akce jako tábory a podobně.

Největší zájem ze stran lidí byl o ubytování v chatkách s vlastním příslušenstvím. Co nového si připravíme pro sezonu nadcházející, ještě nevíme,“ poznamenala jednatelka kajloveckého kempu Andrea Jarešová. Kromě standardního vybavení mají pro hosty k dispozici třeba také vířivku, saunu nebo lanové překážky.