Chátrající kino ve Vítkově: rekonstrukce začne za měsíc

/TÉMA/ Rozbitá okna, poházené odpadky, opadávající omítka. Tak vypadá v současnosti vítkovské kino.

Interiér vítkovského kina. Ilustrační foto.Foto: archiv Městského úřadu Vítkov

Konečně se dočkají. Obyvatelé Vítkova, kteří již řadu let čekají na rekonstrukci zchátralého kina, se mohou pomalu začít radovat. Opravy by totiž měly začít již příští měsíc.

Jak se redakce mohla před pár dny sama přesvědčit, současný stav vítkovského kina je více než žalostný. Rozbitá okna, posprejovaná fasáda, povalující se odpadky, opadávající omítka.

„V současné době probíhá výběrové řízení na generálního dodavatele stavby. Pokud nedojde k nějakému zdržení v rámci výběrového řízení, tak by smlouva mohla být podepsána přibližně v polovině září.

Stavba by měla být zahájena nejpozději na začátku října. Rekonstrukce by měla trvat rok, takže na podzim příštího roku bychom chtěli zahájit provoz,“ vysvětluje starosta Vítkova Pavel Smolka a dodává: „Protože ještě není ukončeno výběrové řízení a nabídky uchazečů se samozřejmě různí, tak v současné době můžeme s jistotou říct, že to bude stát minimálně 35 milionů korun.“

Jak Smolka dále uvedl, městu se podařilo získat dvě dotace. Jejich součet však dosahuje částky necelých dvou miliónů. „Jedna je z Ministerstva kultury, a to 700 tisíc a druhá je ze Státního fondu životního prostředí, a to 1,2 milionu korun. Drtivou tíhu financování tedy ponese naše město.

Zastupitelé rozhodli, že prostředky zajistíme prostřednictvím úvěru od banky,“ řekl. Kino je v současné době podle něj v neutěšeném stavu.

„Budova je po technické stránce neschopná provozu, protože nemá příslušné revize a některé systémy jsou již nefunkční. Navíc v kině není digitální promítací technika, takže se nedají promítat současné filmy,“ upřesnil starosta s tím, že kino již není více než pět let v provozu.

„Kino bylo před několika lety prohlášeno kulturní památkou. To je také důvod, proč je rekonstrukce tak nákladná. Na druhou stranu je to také důvod, proč je třeba tuto budovu zachránit. Samozřejmě, že velice důležité je také to, že naši občané budou mít znovu k dispozici provozuschopné kino,“ uzavřel starosta.

Některá obecní kina stále promítají

Jsou jedněmi z mála obcí na Opavsku, kde ještě funguje kino. Řeč je o Štěpánkovicích a Holasovicích. Jak redakci potvrdil starosta Štěpánkovic Bernard Halfar, v budově Kulturního domu ve Štěpánkovicích je v provozu kinosál s divadelním jevištěm.

„Kino je v provozu vždy od konce září do konce března až dubna podle zájmu diváků a podle nabídky filmů od dodavatelů. Představení se koná vždy v neděli, odpolední je pro děti, večerní pro dospělé,“ popisuje starosta s tím, že mohou promítat pouze licencované filmy.

„Už se stalo tradicí, že promítání v našem kině si objednají školy a školky z okolních obcí. Nejčastěji si promítání objednává naše škola,“ prozradil starosta. Zmínil také, že v jejich kino-divadle pořádají i koncerty a divadelní představení. Před několika lety byla podle jeho slov snaha kinosál přebudovat na klasický taneční sál.

„Myslím si, že většina obyvatel Štěpánkovic je vděčná za to, že kino ve Štěpánkovicích zůstalo kinem,“ dodal závěrem.

Pravidelně se promítá také v kině v Holasovicích. „Jsme opravdu jedna z mála obcí, která má v provozu kino. Kino provozuje obec, hrajeme jednou týdně ve středu a myslím si, že návštěvnost je dobrá,“ uvedla referentka obce Lenka Matýsková. Pro představu zmínila, že v dubnu navštívilo kino 216 lidí, v květnu 411 a v červnu 158. „Promítáme za 20 korun,“ doplnila.

Vandalové přispěli k uzavření budišovského kinaZ technických důvodů a také kvůli vandalismu mají kino již roky zavřené v Budišově nad Budišovkou. Redakci to řekl tamní starosta Patrik Schramm.



„O rekonstrukci prozatím neuvažujeme, jsou jiné priority. Spíše budeme hledat jiné využití, které nebude vzhledem k dispozicím budovy problematické,“ vysvětlil starosta se slovy, že k uzavření kina přispělo kromě nástupu nových technologií také vykradení kina, poškození vybavení a rozřezání promítacího plátna.



„Nyní promítáme filmy v Klubu Šatlava. V loňském roce to bylo uvedeno sedm filmů pro děti a dospělé,“ dodal.

Kino Mír oblékne nový kabát

Kino Mír bylo po uzavření kina Elektra po čtyři roky jediným opavským biografem. Otevřeno je stále, a že se rozhodně nechystá svou činnost ukončit, dokazuje jeho plánovaná rekonstrukce.

„Dojde k modernizaci veškerých technologií, zlepšení technických vlastností objektu i k výraznému navýšení uživatelského komfortu. Mír zůstane i nadále největším opavským sálem,“ popsala opravy autorka projektu na jeho rekonstrukci Zuzana Stanjurová Mateiciucová ze společnosti ROAD2 architekti.

Nové podoby se tak dočká interiér kina, včetně šaten a sociálního zařízení, vymění se sedačky, pořízena bude i nová filmová a zvuková technika.

„Nebude to výlučně jen kino, ale víceúčelový sál s kapacitou pěti set míst, kde bude možné pořádat koncerty, divadelní představení a další projekty. Filmová projekce by pouze doplňovala celkovou nabídku, avšak v novém a důstojném prostředí,“ uvedl dramaturg kulturních akcí města Petr Rotrekl z opavského magistrátu.

ELEKTRA HLEDÁ NOVÉHO KUPCE

Letos je to už deset let, co prostory opavského kina Elektra zejí prázdnotou. Promítací plátno zde naposledy ožilo 28. června roku 2007 filmem Biograf ráj. Od té doby se s objektem prakticky nic neděje.

„Elektra byla místem působení filmového klubu. Několika generacím Opavanů nabízelo kino přehled o podstatných dílech světové kinematografie, samozřejmě v rámci možností tehdejšího stavu a nabídky. Bylo také místem setkávání s filmovými tvůrci a lektory filmového klubu.

Mnoho lidí na tento prostor rádo vzpomíná a želí toho, že bylo zavřeno. S tím ale nic neuděláme, protože kino nepatřilo městu, nýbrž lékařům a státu,“ zavzpomínal na Elektru Petr Rotrekl.

Současným vlastníkem kina je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je již několikrát nabízel k prodeji. V této době se připravuje další výběrové řízení na nového kupce. Kino Elektra sloužilo filmovým projekcím celkem 80 let a jeho nezapomenutelné podzemní prostory se staly od 80. let 20. století domovem filmového klubu, který po jeho zavření přesídlil do kina Mír.

Šance pro malá kina? Nesmí chybět nadšení a kvalitní dramaturgie

V některých obcích už kina zchátrala úplně, jinde se ještě promítá. Jak dlouho ještě se však nikdo neodváží odhadovat. Mají vůbec tyto biografy šanci se udržet?

„Spíše bych pomyslel na větší obce a menší města. Šanci udržet svou činnost opravdu mají, když jim nebude chybět nadšení, přehled o možnostech současné distribuce, přesvědčí své fanoušky objevnou dramaturgií a dokážou se odlišit od konkurence,“ míní dramaturg kulturních akcí města Opavy Petr Rotrekl.

Svou roli hrají v otázce přežití kin také finanční prostředky. „Alespoň částečně by měla s provozem kina pomoci obec. Jde přece o službu veřejnosti a sál kina je ideálním místem k setkávání lidí a rovněž i prostorem pro kultivaci, vzdělávání i zábavu.

Ostatně třeba kino Orion v Hradci nad Moravicí je toho zářným příkladem. Ale je to všechno především o lidech, kteří za tím stojí,“ konstatuje dále.

Za pomyslného hrobníka menších kin lze dost dobře považovat společnosti, které provozují sítě multikin napříč celou Českou republikou. Asi každý dnes zná Cinestar nebo Cinema City. „Konkurence je opravdu velká a silná a některý typ diváků dává přednost těmto továrnám na filmy. Právě proto se musí menší kina odlišovat, jak jsem již naznačil,“ pokračuje Petr Rotrekl.

Právě Cinestar se již několik let nachází také přímo v Opavě. Kromě něj však ve slezské metropoli promítá ještě i kino Mír a objevují se další alternativní prostory.

„Zatímco Cinestar nesmí opomenout žhavé novinky a především komerční trháky, třeba kino v KUPE, Orion v Hradci nad Moravicí i Opavský filmový klub, působící v Míru, se snaží spolupracovat a nabízet i takové filmové zážitky, které se například v Cinestaru neobjeví. A filmový divák má tak možnost výběru, v jakém prostředí bude daný film sledovat,“ doplňuje Petr Rotrekl.