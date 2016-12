Kluby seniorů jsou v obcích stále oblíbenější

Zájezdy, hry, pochody a pravidelná setkávání. To jsou aktivity seniorů v kostce.

Sportovní odpoledne se v Bohuslavicích letos konalo poprvé.Foto: Leo Vitásek

V obcích většinou funguje několik spolků a jedním ze stěžejních bývají právě kluby seniorů. Starší občané se v nich potkávají, tráví spolu čas a věnují se činnostem, které je dokážou oprostit od starostí všedních dní.

„Náš klub seniorů funguje od roku 2011 a v současnosti máme kolem padesáti členů. Většinu v něm mají ženy, mužů je jen pár. Pravidelně se potkáváme každý poslední čtvrtek v měsíci. Poklábosíme, co je nového, občas máme nějakou přednášku a podobně," vysvětlila předsedkyně Klubu seniorů v Bohuslavicích Kristína Kocurová.

Na konci minulého týdne se v Bohuslavicích pořádně oháněli, pekli totiž cukroví na jarmark, který v obci proběhl o víkendu. „Máme napečeno 160 kilo cukroví, něco půjde na něj, ostatní bylo na objednávku. Kromě toho také buchty a zákusky. Cukroví pomáháme péct i deváťákům ve škole," přiblížila Kristína Kocurová.

Tím však výčet aktivit nekončí. V průběhu roku pořádají senioři řadu akcí. „Na jedné třeba děláme vaječinu. Oblibu si získalo sportovní odpoledne, kde soutěžíme v pěti disciplínách. No prostě si hrajeme jako děti," popisovala se smíchem Kristína Kocurová.

Senioři si v zimě pořádají také večírek, vyrážejí na různé zájezdy nebo do divadel. Podobně je na tom třeba i Klub důchodců v Pusté Polomi, také v něm převažuji ženy. „Naše základna čítá kolem osmdesáti členů. Kromě zájezdů do okolí máme také zvláštní oslavy jmenin Josefa, Václava nebo Anny. Myslím, že členové se scházejí velmi rádi, je to pro ně takové zpestření," konstatoval předseda klubu Josef Riedel.