Úsekové měření by mohlo usměrnit řidiče i v Kravařích

Od začátku roku úsekové měření rychlosti klidní řidiče v Hlučíně. Bedlivě to sledují v dalších obcích a městech na silnici I/56. Někde se možná hlučínským příkladem i inspirují.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Milan Říský

Po silnici spojující Opavu s Ostravou mnohdy řidiči jezdí, jako by jim patřila. To by se však mohlo změnit. Po vzoru Hlučína by mohl podobný systém vzniknout třeba v Kravařích.

„Mně osobně se ta myšlenka líbí. Kromě toho, že by úsekové měření usměrnilo neukázněné řidiče, by to mohly být také další peníze do městské pokladny. Nevím však, jaká je politická vůle na zavedení systému, jaké by byly náklady a podobně. Zkusíme se tímto zabývat na některém z příštích zastupitelstev," poznamenala starostka Kravař Monika Brzesková.

Ve spolupráci s městskou policií již nyní probíhá průzkum měření rychlosti na výjezdech z města.

Model z Hlučína by teoreticky mohl být uplatnitelný také v Dolním Benešově, kde dopravní problémy místní obyvatele značně trápí. Téma úsekového měření ve městě přišlo na přetřes, ale realizovat se zde určitě nebude.

„Doprava je u nás tématem číslo jedna. O takové formě měření rychlosti a pokutování aut ovšem uvažovat nemůžeme. Nemáme městskou policii a nenachází se u nás ani policejní služebna. Není tak nikdo, kdo by takový systém mohl provozovat," komentoval dolnobenešovský místostarosta Jiří Krömer.

Úsekové měření rychlosti zatím není passé v sousedních Kozmicích. „Je to jedna z možností. Najali jsme si specializovanou firmu, která má vypracovat návrh řešení a zklidnění dopravní situace v obci. Uvidíme, jaké závěry z toho vyplynou. Zda budou připadat v úvahu další semafory a podobně," poznamenal kozmický starosta Petr Kozák.