Hadamczik získal dotaci na hřiště

Sedmiset tisícovou dotaci na opravu dětského hřiště u Buly Arény ve středu odsouhlasili kravařští zastupitelé.

Zasedání zastupitelstva v Kravařích ve středu 26. dubna.Foto: DENÍK / Veronika Bernardová

V zasedací místnosti kravařského úřadu se ve středu v podvečer sešli nejen zastupitelé, ale zcela zaplněn byl také prostor pro veřejnost. Většina z přítomných se na jednání přišla podívat zejména kvůli jednomu z bodů, a sice udělení individuální dotace města Aloisi Hadamczikovi (SNK Za Kravaře prosperující) na opravu dětského hřiště u Buly Arény.

To je aktuálně zavřeno, protože potřebuje novou dopadovou plochu za jeden milion korun. Na chod hřiště město každoročně přispívá částkou přibližně šest set tisíc korun.

Samotnému zasedání zastupitelstva předcházelo veřejné slyšení, které Hadamczik uspořádal v Buly Aréně 7. dubna. Zde se vyjádřil, že pokud se zastupitelé na opravě hřiště nedohodnou, neprodlouží městu zápůjčku aquaparku, která končí příští rok v březnu. Město by se podle něj mělo na opravě podílet sedmi sty tisíci, on sám pak dodá zbývajících tři sta tisíc korun.

Ostrá slova padala hned na začátku diskuse. „Za opozici jsme podali podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a čekáme na oficiální stanovisko. Ve hře je také podnět k Evropské komisi," uvedla Sandra Rostková (Nová síla Kravař). A vzápětí pokračovala: „A pokud by se ukázalo, že se ze strany města jedná o veřejnou podporu, budeme notifikovat orgány činné v trestním řízení. A zastupitelé by pak měli být prověřováni za případnou trestnou činnost."

Na to Hadamczik reagoval slovy, že vše má právně ošetřeno a nemá problém nechat do smluv a dalších písemností kohokoli nahlédnout. V přibližně hodinové diskusi padaly zejména názory, že město by nemělo přispívat tak velkou částkou jen na jedno hřiště, zatímco ostatní jsou v jeho stínu.

Naráželo se také na to, že hřiště je v soukromém vlastnictví. „Město by v žádném případě nemělo podporovat soukromý subjekt, zvláště ne na provozních výdajích. Pan Hadamczik by se měl o svůj projekt postarat sám," uvedl zastupitel Milan Rostek (ČSSD).

Několikrát přišlo na přetřes také financování samotného hřiště a Buly arény. „Na stavbě hřiště se město nepodílelo. Toto hřiště je nadstandardní a slouží všem, nejen místním. Měsíčně jej navštíví tři až pět tisíc dětí, je podporou pro město. Díky celé Buly aréně přijel svět do Kravař, a ne my za světem. A je na každém zastupiteli, aby se zamyslel, zda se má rozvoj Kravař posouvat dál nebo brzdit," komentoval Alois Hadamczik.

Starostka Kravař Monika Brzesková (SNK Za Kravaře prosperující) musela několikrát do diskuse vstoupit a vášně přítomných krotit. Před hlasováním o udělení dotace ještě zastupitelé hlasovali o protinávrhu Martina Schwarze (ANO 2011), podle kterého by si mělo hřiště vzít do nájmu město. Na tomto se zastupitelé neshodli.

Pak už se rozhodovalo o udělení samotné sedmi set tisícové dotace, kterou nakonec zastupitelé Aloisi Hadamczikovi odsouhlasili.