Kravařím hrozí zavření aquaparku

Pokud by se zastupitelé nedohodli na opravě dětského hřiště, je ve hře podle Aloise Hadamczika zavření aquaparku.

Neumoudří-li se zastupitelé ve věci dětského hřiště před Buly Arénou, neumoudřím se ve věci zápůjčky aquaparku. Takový byl ve stručnosti vzkaz Aloise Hadamczika opozičním zastupitelům na pátečním veřejném slyšení v Buly Aréně v Kravařích.

O problémech města, zejména o osudu dětského hřiště, přišlo diskutovat několik zastupitelů města na straně jedné a asi stovka občanů na straně druhé.

V úvodu besedy vyřídil moderátor večera Radek Erben omluvu opozičních zastupitelů Sandry Rostkové (Nová síla Kravař), Ireny Sentenské (Jistota) a Martina Schwarze (ANO 2011). Omluvili svou neúčast slovy, že pokud občané chtějí řešit problémy, mohou přijít na zasedání zastupitelstva. Z pracovních důvodů se omluvila i starostka Kravař Monika Brzesková.

Pozvání k veřejnému slyšení přijali místostarostové Andreas Hahn (ODS), Petr Muczka (KDU-ČSL) a Jan Skřeček (ČSSD). Organizátor akce Alois Hadamczik (SNK Za Kravaře prosperující) v úvodu předeslal, že hlavním bodem jednání bude otázka rekonstrukce dětského hřiště před Buly Arénou.

„Dali jste mi důvěru, snažil jsem se pro Kravaře něco udělat a netrpím samochválou," předeslal Alois Hadamczik v úvodu. Zmínil také, že tak nenávistné a nekoncepční zastupitelstvo dlouho nezažil, a kritizoval, že někteří představitelé opozice Kravařím nic nepřinášejí. Do dob, kdy byl vybudován areál Buly Arény a aquaparku, zabrousil ve svém příspěvku místostarosta Petr Muczka. Zastupitelstvo podle něj bylo tehdy statečné, když vybudování areálu posvětilo. Dnes je situace jiná a nová generace zastupitelů na to pohlíží už jinak.

V diskusi s občany padaly například dotazy, jak je možné, že fotbalový klub nevlastní fotbalové hřiště, občané také upozorňovali na stav chodníků, chybějící cyklostezky nebo kritizovali nedostatečnou práci městské policie. Kritické hlasy se dotkly i malého prostoru pro občany na zastupitelstvu.

„Pokud by to byla vůle občanů, mělo by se zastupitelstvo konat na zámku. Budu apelovat na starostku," uvedl Alois Hadamczik. Kritika z řad občanů se snesla i na počty místostarostů.

„Hlučín je dvakrát větší a zvládne město řídit s jedním starostou a jednou místostarostkou," podotkl jeden z občanů. Radní mu připomněli, že v Kravařích byli vždy dva místostarostové a jen jeden z nich byl uvolněný. Hlavním tématem bylo ale dětské hřiště, jehož provoz podle Aloise Hadamczika stojí ročně 600 tisíc korun.

Protože v současné době potřebuje rekonstrukci, předložil návrh na financování opravy, na které by se on sám podílel částkou 300 tisíc a město ve výši 700 tisíc. „Věřím, že se zastupitelé umoudří, a když se neumoudří, je to jejich věc. Já se pak neumoudřím za rok ve výpůjčce aquaparku. Na to mám taky právo. Mám právní názor renomované právní kanceláře a je to v pořádku," uvedl Hadamczik. Pokud by musel podle svých slov nakonec opravu hřiště hradit ze svých zdrojů, bude zvažovat neprodloužení výpůjčky areálu aquaparku, která vyprší příští rok v březnu a tento areál by byl nucen uzavřít.