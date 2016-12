Oprava kružberské přehrady je už téměř u konce

Dopravní komplikace s rekonstrukcí koruny hráze kružberské přehrady začaly v červenci 2015 a skončí letos na Silvestra.

Oprava hráze skončí na Silvestra.Foto: DENÍK / Pavel Sonnek

Stavební práce si vyžádaly uzavření silnice přes korunu hráze a to nejcitelněji postihlo řidiče cestující ze Svatoňovic do Kerhartic. Objížďka vedla po silnici z Hořejších Kunčic do Nových Lublic a Kružberka, dále směrem na Melč ze Starých Těchanovic do Svatoňovic a zpět na silnici II/442. Týkala se i regionální cyklotrasy.

Kompletní rekonstrukcí prošla koruna hráze a její návodní líc, jehož betonový povrch byl povětrnostními podmínkami a kolísající vodou v nádrži vážně poškozený. „Přehradní hráz nebyla od svého vzniku opravována a šedesát let se negativně projevilo na jejím stavu. Oprava byla z hlediska zachování funkčnosti přehrady už nutná," konstatuje obchodní ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček.

Provoz přehrady nebyl po dobu rekonstrukce omezen. V rámci stavebních prací byly odbourány a nově vybudovány komunikace, chodníkové konzoly a mosty přes přeliv. Úpravou prošel též stávající systém odvodnění koruny hráze a s doplněním hydroizolace.

Parametry a vzhled koruny zůstaly zachovány a dosavadní dlážděný povrch komunikace byl vyměněn za asfaltový. Celkové náklady na tuto stavební akci představují 80 milionů korun a z vlastních zdrojů je hradilo Povodí Odry.

Zhotovitel stavby musel celou dobu stavebních prací zachovat funkčnost a bezpečnost přehrady, včetně ochrany vody před znečištěním. Po rekonstrukci bude kružberská přehrada, znám i z dřívějšího televizního seriálu Velké sedlo, dál plnit své poslání.

Vzhledem k tomu, že oblast je ekologicky druhá nejčistší v republice, bude dál sloužit jen jako zdroj pitné vody bez přímého rekreačního využití.