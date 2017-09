Obcím chybějí praktičtí lékaři

Je to už čtyři roky, co v Chuchelné přestal fungovat dětský lékař. Naše redakce vyrazila na místo a ptala se tamních obyvatel, jak jim tento fakt komplikuje život.

Ilustrační fotoFoto: čtk

„Dětský lékař tady rozhodně chybí, musíme dojíždět do Kravař. Dříve tady dětský lékař byl. Komplikuje nám to život,“ uvedla například Žaneta Kociánová.

Skutečnost, že pediatr v obci lidem chybí, potvrdila také další obyvatelka obce Dagmar Beránková. „Bydlím tady chvilku. Dětský lékař tady určitě chybí. Já jezdím do Kravař za paní doktorkou, nedám na ni dopustit,“ řekla.

Také Lenka Zatloukalová se nechala slyšet, že lidem, kteří mají děti, pediatr skutečně chybí. „Musejí jezdit do Kobeřic a Bolatic,“ upřesnila. Do Kravař musí za lékařskou péčí jezdit také Martina Nevřelová. „Lékař tady chybí, jezdíme do Kravař. Předtím jsme chodili tady, byli bychom rádi, kdyby tu pediatr opět byl,“ zmínila.

Situaci pak okomentovala také Gabriela Englišová ze Strahovic. „Dětská lékařka tady není. Lékař pro dospělé tady je a zubní taky zatím funguje, i když má jít brzy do důchodu,“ řekla.

Anna Ďurníková ze Žiliny, kterou redakce zastihla v Chuchelné na návštěvě u dcery, uvedla, že dcera musí jezdit do Kobeřic. „Je samozřejmě lepší, když je lékař blízko. Takhle je každý odkázán na auto,“ dodala.

PEDIATRA HLEDAJÍ V CHUCHELNÉ UŽ ČTYŘI ROKY

Až do roku 2013 měli v Chuchelné tři praktické lékaře. Redakci to řekl tamní starosta Rudolf Sněhota. „Dětskou, praktickou pro dospělé a zubaře,“ vyjmenoval a vzápětí doplnil, že dětská doktorka odešla do důchodu k 31. srpnu 2013.

Zbývající dva lékaři jsou podle jeho slov již důchodového věku. „Do dnešních dnů se nám nepodařilo dětskou lékařku zajistit. Problém s lékaři ještě umocňuje fakt, že obec nemá své prostory pro zdravotní ambulance. Je však ústní domluva, že obec vejde v jednání o koupi budovy zdravotního střediska s jeho současnými majiteli,“ vysvětluje starosta a dodává:

„Věřím, že i lékaři budou mít zájem sehnat za sebe náhradu při svém odchodu za několik let.“

Řekl také, že kdyby měl nějaký lékař zájem, budou se mu snažit vyjít maximálně vstříc a nájem by byl určitě minimální. „Chceme samozřejmě zachovat lékaře, mít zdravotnické zařízení,“ uzavřel starosta.

V PÍŠTI VĚŘÍ, ŽE BUDOU MÍT LÉKAŘE

Pouze do konce tohoto roku bude ordinovat praktický lékař pro dospělé v Píšti. Obec tak musí vzniklý problém řešit.

„V současné době působí v obci Píšť jako praktický lékař doktorka Kubinová, která sdělila, že zde bude ordinovat pouze do konce tohoto roku. Vedení obce proto intenzivně jedná s možnými nástupci,“ popisuje situaci starosta Píště Daniel Fichna s tím, že jednání stále nejsou u konce.

„Pevně věřím, že ordinace praktického lékaře bude v Píšti pokračovat i po novém roce a nikdo ze současných pacientů si nebude muset hledat jiného lékaře,“ pokračuje starosta.

Dnes je ordinace podle jeho slov v soukromých prostorách. „Pokud by se případně nový praktický lékař nedohodl s vlastníkem, jsme připraveni nabídnout lékaři k tomu vhodné obecní prostory,“ doplnil.

ŠTĚPÁNKOVICE: PĚT LET SHÁNĚJÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE

Několik let shánějí dětského lékaře ve Štěpánkovicích. Tamní starosta Bernard Halfar naší redakci řekl, že se k této problematice už raději nevyjadřuje.

„Pět roků sháním pro naši ordinaci pediatra. V tomto státě nikdo ze zodpovědných osob, počínaje ministrem a ministerstvem zdravotnictví a konče zdravotním výborem parlamentu, nemá zájem na tom, co se děje v obvodech,“ uvedl starosta.

Zmínil také, že důležité jsou stavby nemocnic a nových zdravotních pavilonů, ale fakt, že většina obvodních doktorů pro mládež i pro dospělé v celé republice je již v důchodovém věku, nezajímá nikoho.

„V současné době není ve Štěpánkovicích obsazena ordinace dětského lékaře. Naštěstí máme v obci dvě ordinace zubního lékaře a zatím je obsazena ordinace obvodního lékaře pro dospělé,“ dodal závěrem starosta.

Věk praktických lékařů neustále stoupáPodobně jako v celé republice i v našem regionu praktičtí lékaři stárnou a mladí se do praxe zrovna nehrnou. Jejich postoje mohou být dané i tím, že odkup kartotéky může pro mnohé absolventy lékařských fakult znamenat značný dluh už na startovní čáře.



Zanedbatelné není ani to, že praktičtí lékaři to nemají jednoduché. Musejí mít znalosti různých oborů a ministerstvo jim provozní podmínky zrovna neusnadňuje, třebaže se tím každý nastupující ministr přímo zaklíná. Najít si svého „obvoďáka“ bude pro pacienty zřejmě stále složitější.



Na Opavsku převládají praktičtí lékaři věkově nad šedesát let, a pokud si neseženou nástupce, mohou si o důchodu nechat jen zdát. Dalším problémem mohou pro ně být avizované elektronické recepty. „Mnozí z nich mají v počítači starší programy, nenapojené na internet a někteří nemají žádné,“ vysvětluje předseda okresního Sdružení praktických lékařů ČR Oldřich Víteček.



Na Ostravské univerzitě byla otevřena lékařská fakulta, ze které letos vycházejí první absolventi a mezi nimi i praktičtí lékaři. Jestli však zůstanou v regionu, to je otázka, protože mohou zamířit do velkých měst v republice i do zahraničí.



„Týká se to například i dětí našich praktických lékařů, kteří své rodiče v ordinacích netouží vystřídat. Právě je by měl krajský úřad nějakým způsobem motivovat,“ míní Oldřich Víteček.



Moravskoslezský kraj projevil snahu o zvrat problematické situace už vloni vyhlášením programu podpory vzdělávání formou kurzů a stáží jak pro všeobecné praktické lékaře, tak i praktiky pro děti a dorost. Měl by zvýšit počet absolventů fakult připravujících se na obor praktického lékařství všech kategorií.



Řešit problém hlavně v obcích, kde je k nejbližšímu lékaři daleko, se snaží i VZP, která praktickému lékaři, ochotnému v dané lokalitě působit, vyplácí dorovnávací příspěvek. Podle ředitele Slezské nemocnice Ladislava Václavce by pomohlo i navýšení počtu českých studentů lékařských fakult proti zahraničním, kteří se po absolvování školy vracejí domů a problém vnímá též ve špatně nastaveném vzdělávacím systému.

Obce nabízejí pronájem ordinací zdarma a také byt

Nedostatek lékařů ohrožuje zdravotní péči na vesnicích. Taková jsou slova předsedy Sdružení obcí Hlučínska a bolatického starosty Herberta Pavery.

„Ve městech, především těch větších, je a bude situace vždy lepší, protože pro lékaře jsou zde výhodnější podmínky, především v podobě počtu pacientů i dostupnosti,“ míní Pavera a dodává, že na vesnicích i přesto, že obce nabízejí pronájmy ordinací zdarma a také byt, je lékařů nedostatek.

„Především dětských a zubních lékařů. Nejsou totiž. Nikdo to neřešil, ani kraj, ani stát. Aby v dohledné době byla zabezpečena alespoň nějaká péče na vesnicích, budou mnozí lékaři muset hodně přesluhovat nebo zde budeme lákat lékaře z ciziny,“ pokračuje s tím, že to bude do té doby, než vyjde dostatek lékařů ze škol.

„Snad i Ostravská univerzita vyprodukuje desítky potřebných lékařů pro náš kraj i region. Ale v tom musí hodně udělat Moravskoslezský kraj a také stát,“ zdůraznil starosta.