Lidé v Hlučíně nasbírali více než tři tuny odpadu

Celorepubliková akce Ukliďme Česko proběhla také v Hlučíně. Nasbíraly se přes tři tuny odpadu.

Úklid probíhal během celého víkendu od 7. do 9. dubna. Pátek byl oproti víkendu sice slabší, a to hlavně proto, že muselo mnoho z uklízecích čet dát přednost své práci, ale v sobotu a v neděli se už jelo naplno.

V Hlučíně se místní zaměřili na prostor od náměstí směrem k Hlučínskému jezeru. Organizace Sport a kultura Hlučín pak zajistila úklid okolo sportovního areálu ve směru k ulici Jahodová a dále k mostu až po hlavní silnici. Stranou nezůstaly ani další městské části. V Darkovičkách se akce účastnilo okolo dvaceti lidí. Místní sportovní nadšenci se vrhli už v pátek na úpravu hřiště.

Další den pak osadní výbor organizoval úpravu prostranství u kaple a dobrovolní hasiči přispěli úklidem potoka. Úklid neminul ani sídliště OKD. Zde vše organizoval místní osadní výbor. Celkem sedm dobrovolníků vyčistilo úseky kolem ulice ČSA a garáží.

„Lidé posbírali přes 3,5 tun odpadu,“ uvedl Radim Mudrik z TS Hlučín.

A co bylo hlavní motivaci k tomu zapojit se do této akce? „Zapojením se do této celostátní akce chceme přispět ke zlepšení čistoty a pořádku ve městě a také posílit zodpovědnost za stav města v každém z nás,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí hlučínské radnice Soňa Prášková.