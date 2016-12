Maraton podpořila více než stovka dopisů

Ruční psaní dopisů do celého světa. Tak vypadal Maraton psaní dopisů, který se uskutečnil v Opavě v pátek 16. prosince.

Do psaní dopisů se v opavské Bredě pustili převážně mladí.Foto: DENÍK / Milan Freiberg

Oproti loňskému roku se do největší akce na obranu lidských práv a podporu nespravedlivě stíhaných, vězněných či mučených aktivistů zapojilo méně žáků ve školách, ale nepatrně více lidí z řad veřejnosti.

Hlavní akcí bylo psaní dopisů v Obchodním centru Breda & Weinstein v pátek. Lidé sepsali přesně 90 dopisů. Asistovali jim přitom členové Opavského zastupitelstva dětí a mládeže a studentka Slezské univerzity. Celkově byl mezi návštěvníky obchodního centra patrný slabší zájem oproti minulým letům.

Přitom organizátor Maratonu psaní dopisů, kterým je společnost Amnesty International, zařadili, mezi podporované případy i Edwarda Snowdena, patrně mediálně nejznámějšího aktivistu, který zveřejnil tajné informace o rozsahu sledování světovými vládami a institucemi a za to čelí trestnímu stíhání.

Na jeho obranu putovalo z Opavy celkem 27 dopisů.

Větší část obdrží ještě dosluhující prezident Barack Obama a několik kusů dorazí i do Londýna, do pobočky Amnesty International. Opavané také podpořili komunitu kanadských indiánů v Britské Kolumbii nebo případ Annie Alfredové z Malawi, která je pronásledována kvůli albinismu.

Ze škol se nejvíce do psaní zapojilo Mendelovo gymnázium a dopisy odcházely i od jednotlivých podporovatelů. Celkově Opava přispěla do celosvětového maratonu 116 dopisy. V předchozím roce to bylo dokonce 479 listů. Podpořit některý z letošních případů stále můžete do pátku 23. prosince v kavárně AlterNativa.

Milan Freiberg