Mokré Lazce mají rizikovou křižovatku

Podle Allianz Automapy je křižovatka poblíž obce dokonce na třetím místě v celostátním průměru.

Z hlediska rizika je křižovatka poblíž Mokrých Lazců třetí nejhorší v republice.Foto: archiv

Třetí nejrizikovější křižovatku v celostátním měřítku. Pomyslná bronzová příčka patří podle Allianz Automapy křižovatce na jihozápadním okraji obce Mokré Lazce, která se ve statistice nejrizikovějších míst objevila poprvé.

Jen za loňský rok na křižovatce odehrály čtyři dopravní nehody se dvěma těžkými zraněními a celkem deseti lehkými. Podle starosty Mokrých Lazců Františka Šteyera v obci o zmíněné rizikové křižovatce vědí a lidé si na ni stěžují.

„Problémem je, že ve směru od Opavy je cesta čtyřproudová a i díky značce silnice pro motorová vozidla (s dodatkovou tabulkou 500 m), která je umístěna již před touto křižovatkou, to řidiči rozjedou," uvedl starosta.

Hlavním problémem podle něj je chybějící odbočovací pruh. „Proto by bylo částečným, i když ne ideálním řešením jeho vybudování, tak aby zde byly dva průběžné pruhy a jeden odbočovací nebo minimálně jeden odbočovací a jeden průběžný," uvedl František Šteyer.

Dalším rizikem podle jeho slov jsou při odbočování rychle jedoucí auta v protisměru. „Většina vozidel nedodržuje předepsanou omezenou rychlost 70 km za hodinu a pro odbočující řidiče je těžké odhadnout, kolik času mají na bezpečné odbočení," dodal starosta Mokrých Lazců s tím, že by byl rád, kdyby se podařilo tuto problematickou křižovatku vyřešit.

„Zatím ideální řešení nevidím. Uzavření sjezdu do Mokrých Lazců by bylo možná ještě horším řešením než současný stav. Auta by se pak dostala do obce jedině z mimoúrovňové křižovatky, ale to by znamenalo, že by projížděla okolo školy po Hájové ulici, která je úzká a není možné na ní vybudovat chodníky," doplnil.

Zvýšený průjezd motorových vozidel by pak zvýšil riziko ohrožení chodců, především dětí, které touto trasou chodí do školy.

Podle Allianz automapy leží všechna nejrizikovější místa na silnici I/11 a to rovnou ve třech krajích. Kromě zmíněného místa poblíž Mokrých Lazců je to ještě křižovatka v katastru obce Olšany na Šumpersku v Olomouckém kraji a křižovatka v katastru Praskačka v Královéhradeckém kraji.