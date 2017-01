Na rybnících se bruslí. Lidé by však měli být opatrní

Během tohoto týdne by se i na Opavsko měl dostat arktický vzduch, který ještě hlouběji pod nulu srazí teplotu. Led na rybnících tak ještě zmohutní.

Vzali kola, na břehu si nasadili brusle a pak si s dalšími klidně střihli zápas v hokeji. Desítky lidí v minulých dnech bruslily například ve Stěbořicích, a to na takzvaném Velkém rybníku anebo menším rybníku „U pivovaru“, odkud také pochází tento snímek.Foto: DENÍK / Petr Dušek

Desítky bruslařů a několik improvizovaných hokejových hřišť. Taková byla nedělní realita na trojici stěbořických rybníků. Milovníci bruslení se pohybovali na tom „Velkém", „Malém" a také na rybníku „U pivovaru".

„Funguje to na bázi ‚na vlastní nebezpečí'. Rybníky jsou obecní, ale lidé mezi sebou sami zkouší, zda je led dostatečně hrubý. Jako obec to nezajišťujeme," vysvětloval starosta Stěbořic Roman Falhar s tím, že první bruslaři se zde objevili kolem Vánoc:

„Dříve jsme pořádali také karnevaly na ledě. Časem jsme od toho ovšem museli upustit, neboť celá akce byla složitá na organizaci, a poslední zimy navíc byly mírné, takže se nevytvořil dostatečně silný led."

Pavel Vaněk je spolumajitelem neplachovických rybníků, další má i v Sosnové. „V Neplachovicích mám komorové rybníky. Ryby zde přezimovávají. Zima je pro ně obdobím odpočinku. Na jednom rybníku platí úplný zákaz bruslení, na tom druhém to je povoleno, neboť to zde je taková tradice, kterou nechci přerušit, byť to ryby ruší a stresuje.

Bruslaři se zde ovšem pohybují na vlastní nebezpečí. Takhle to funguje na většině rybníků. Kdyby se to mělo měřit, člověk by byl zodpovědný za to, jestli je led dostatečně bezpečný," komentoval Pavel Vaněk, podle něhož se dá bruslit, když dosáhne tloušťky okolo osmi až 10 centimetrů:

„Zodpovědnost na sebe nikdo nechce brát, protože pevnost ledu závisí na řadě faktorů. Záleží na tom, jaký fouká vítr, na přítoku a spoustě dalších věcí, které se mění."

Stejně to chodí také třeba na Stříbrném jezeře v Opavě. Jedná se totiž o volně přístupnou vodní plochu bez jakéhokoliv režimu správy.

Během současné zimy se na Opavsku nemuselo vyjíždět ani k jednomu případu, při němž by se pod člověkem led prolomil. „Stoprocentně to vyloučit nemohu, ale na Opavsku ani v kraji se k něčemu takovému vyjíždět nemuselo," uvedl tiskový mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Stejně hovořil také zastupující mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Marek Gašparín: „Zatím to byly pouze případy zvířat, pod nimiž led nevydržel. Jednalo se o psa a také srnku, kteří takto uvízli."

Poslední známý případ na území opavského okresu se tak zřejmě udál na konci loňského ledna. Dvě dívky ve věku čtrnáct a dvanáct let se šly tehdy projít okolo rybníka v Oldřišově společně se psem. Ten se ovšem najednou rozběhl na led, který pod ním praskl. Děvčata se vydala za ním, ale v rybníce skončila i ona.

Vše díky rychlé záchranné akci, do níž se zapojili i místní občané, mělo dobrý konec. Bez újmy na zdraví se zavčas povedlo vytáhnout dívky i psa.