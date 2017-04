Na zámek Hradec nad Moravicí se opět po roce vrátily hlavní symboly Velikonoc

Vypadá to jako nepovedený seriál. Dospělý hokej v Opavě znovu visí nad propastí. Jednatelé Miroslav Glos s Milanem Kolářem v klubu skončili. Co bude dál? Na tuhle otázku odpoví nejbližší dny. Jako jednatelé byli vybráni Lubomír Tobolka s Jiřím Fajkusem, jejich potvrzení do funkcí musí ještě projít zastupitelstvem.