Některé obce na Vítkovsku zůstaly odříznuty, lidé nocovali ve zbrojnicích

Linkové autobusy nabíraly hodinová zpoždění, kvůli počasí se přesouvají i některé akce jako opavský Den Země nebo Den mláďat na Masarykově střední škole zemědělské.

Sněhová kalamita, která v minulých dnech zasáhla Opavsko, odřízla od okolí například obec Větřkovice. Ještě včera dopoledne bylo problematické se do ní dostat.

„Uzavřena je silnice na Jančí, Nové Vrbno i obchvat. Jedinou možností je průjezd po místní komunikaci na Jelenici, avšak s velkou opatrností. Stále probíhají vyprošťovací práce, hlavně kamionů. Autobusy nabírají velké zpoždění, pokud vůbec přijedou. Počasí nás skutečně zaskočilo,“ komentoval situaci včera dopoledne starosta Větřkovic Miroslav Černoch.

Během dne se situace začala zlepšovat, v odpoledních hodinách došlo ke zprůjezdnění silnice na Nové Vrbno, avšak řidiči museli být stále opatrní. Někteří z nich nemohli svými vozy ani odjet domů, a proto jim útočiště poskytl místní sbor dobrovolných hasičů. „Ve větřkovické hasičské zbrojnici skončilo sedm evakuovaných osob ze zapadlého autobusu a několika osobních automobilů. Čtyři desítky lidí pak zamířily do zbrojnice ve Svatoňovicích, ve Vítkově hledala tamní městská policie po dohodě s hasiči ubytování pro dvě osoby. Hasiči lidem poskytli také teplé nápoje či deky,“ vyjmenoval mluvčí krajských záchranářů Petr Kůdela.

Kromě toho hasiči odstraňovali z komunikací popadané stromy, vyprošťovali uvíznutá vozidla, v terénu byla i speciální technika. Linkové autobusy nabíraly hodinová zpoždění. „Nemáme zatím přesnou statistiku ale mohu říci, že to bylo opravdu velmi problematické. Zejména v oblasti Vítkovska. Tři autobusy jely krokem za sebou před kamionem, který třikrát zapadl, jako vláček. Vznikala proto obrovská zpoždění. K tomu foukal silný vítr a namrzaly vozovky,“ konstatoval ředitel osobní dopravy společnosti TQM Michal Scholz. Zároveň také zmínil, že silničáři udělali maximum.

„Pokud by tato kalamita přišla někdy v zimě, troufnu si říci, že by to nebylo tak hrozné. Bohužel to přišlo v půli dubna, kdy už mají všichni přezuto a podobně. Je také škoda, že neexistuje web, který by řidiče upozorňoval na průjezdnost silnic druhých a třetích tříd,“ dodal Michal Scholz.

Plánované akce se přesouvajíPočasí však nezaskočilo pouze řidiče. Dopad má také na některé akce, které musely být přesunuty na náhradní termín. Jednou z nich je například Den země, který se měl v Opavě uskutečnit v neděli 23. dubna. „Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí nedělní akci rušíme a přesouváme ji o týden na 30. dubna,“ poznamenala opavská mluvčí Lada Dobrovolný. Od včerejška měly na Masarykově střední škole zemědělské v Opavě probíhat tradiční a oblíbené Dny mláďat. Rovněž kvůli počasí však byly zrušeny a uskuteční se v náhradním termínu 4. a 5. května od 9 do 16 hodin.