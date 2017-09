Nevíte co s jablky? Vyrazte do moštárny, jejich sezona na Opavsku právě začíná

Oproti loňskému roku se však ta letošní očekává kvůli menší úrodě slabší.

Lahodná šťáva z vlastních jablek, hrušek či dalšího ovoce. Tu si mohou dopřát zájemci, kteří v následujících několika týdnech zamíří do některé z moštáren na Opavsku.

LISUJÍ UŽ PADESÁT LET

Jedna taková se nachází třeba v Opavě v ulici Olomoucká a může se pyšnit už padesátiletou tradicí. Poprvé zde mohou lidé svou úrodu přinést ke zpracování v sobotu 9. září od osmi hodin. Je však nutné se dopředu telefonicky objednat, a to na čísle 774 946 910. Moštování zde má na starosti Lubomír Fišer, který je zároveň i předsedou Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava Město.

„Počítám, že letos to bude slabší, uvidíme. I když před pár dny mě kontaktoval jeden moštař, že má hned dvě stě kilo jablek. Když jich má někdo málo, není problém přidat hrušky a vyrobit tak mošt z těchto dvou druhů ovoce. Obecně lze říci, že ze sta kil jablek je pak šedesát, sedmdesát litrů moštu,“ konstatoval Lubomír Fišer.

Ovoce, které sem lidé přinesou, nesmí být přezrálé, nahnilé ani krájené, moštují se vždy celé kusy. Minimální množství jedné dávky, ze které si zájemci budou chtít nechat nápoj vyrobit, je třicet kilogramů. Přinést by si s sebou měli také kanystry na mošt a pytle na vylisovaný odpad, ten si totiž lidé odvážejí zpět.

Ve Štěpánkovicích se dveře moštárny v tamním zahrádkářském areálu otevřou ve čtvrtek 7. září, přičemž moštovat se zde pak bude vždy každý další čtvrtek od šestnácti do osmnácti hodin.

„Objednávat se lidé nemusejí, když tady někdo zrovna bude, tak jen chviličku počkají. Většinou pracujeme s jablky a hruškami, někdo má něco na mošt, jiný na kvas. Je to různé,“ poznamenal předseda štěpánkovických zahrádkářů Emil Kurka. I on zatím nahlíží na letošní sezonu skepticky.

„Myslím, že to bude vinou počasí asi bídnější. Loni to byl takový průměr, moštovali jsme ještě na začátku října, tak uvidíme, jak to bude letos. Moštáren je už ale málo, ubývá jich, k nám jezdí i zahrádkáři z okolních obcí,“ doplnil Emil Kurka.

Stejně jako ve Štěpánkovicích se začne ve čtvrtek moštovat například v Mokrých Lazcích. „Opět to bude v areálu hasičárny, lidé mohou chodit ve čtvrtky v době od sedmnácti do devatenácti hodin,“ potvrdil mokrolazecký zahrádkář Stanislav Volný.