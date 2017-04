Obrňte se trpělivostí. Na mostě se staví

Pokud pravidelně jezdíte po silnici mezi Opavou a Fulnekem, připravte se na zdržení. V Hradci nad Moravicí totiž včera dopoledne začala oprava druhé poloviny mostu.

Práce na mostě v Hradci by měly být hotovy do půlky letošního června. Foto: Deník/Petr Dušek

Zhruba za čtyři měsíce se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) loni povedlo opravit první půlku mostu. Rekonstrukce probíhala mezi srpnem a prosincem a dělníci odbourali mostní svršek, provedla se betonáž vyrovnávací desky a došlo k odstranění stávajících dilatačních závěrů. Potom se mimo jiné položilo asfaltové souvrství.

Provoz byl sveden do jednoho jízdního pruhu a řídily ho semafory. Celková oprava byla podle ŘSD vyčíslena na 13 900 000 korun. Včera se řidičům pravidelně používajícím silnici s označením I/57 opět dopravně přitížilo. Dopoledne se totiž opět nainstalovaly semafory a odstartovala druhá etapa rekonstrukce. Omezení bude citelné především v ranní a odpolední dopravní špičce během pracovního týdne.

„Opravy by měly trvat přibližně do půlky června," komentoval Josef Hennig z odboru majetku a financí hradeckého městského úřadu. Předchozí uzavírka mnoha řidičům značně zkomplikovala život. Záleželo sice na době, kdy dotčeným úsekem v ulici Opavské projížděli, avšak někteří při cestě do zaměstnání a naopak nabírali i více než dvacetiminutové zpoždění. Řada z nich tak volila objízdné trasy, aby se mostu vyhnuli. Cestu mezi Hradcem a Opavou používá také Jaroslav Vlček z Větřkovic. „Minule zpoždění činilo i dvacet minut. Z toho důvodu jsem objížděl přes Bohučovice anebo ještě dříve přes Skřipov. Nejspíš se k těmto trasám budu muset opět vrátit," komentoval.

I když omezení si nepříjemně pohraje s trpělivostí řady řidičů, zdaleka ne všichni to vnímají jako nepřekonatelné zlo. Jedním z nich je i trenér Kravař Karel Štěpán, který žije v Žimrovicích. K mostu tak přijíždí z vedlejší ulice.

„Když jedu na trénink, odbočuji doleva a někdy jsem odkázán na to, aby mě řidiči na hlavní pustili. Řada z nich je ovšem ohleduplná a pouští. Jezdím také doprava za vnučkou na Kajlovec. V takovém případě přes most přejíždím. Není to nic strašného, dá se to vydržet. Ono nám ani nic jiného nezbývá, musí se to opravit a jinak to zkrátka udělat nejde," popisoval.

Současný kravařský kouč podobně jako při minulém omezení provozu bude používat objížďku přes Branku u Opavy: „Předtím jsem to ještě před mostem vzal doleva a ulicí Pod Hanuší se dostal až na křižovatku v Brance. Teď tuto cestu nejspíš budu také volit." Obdobný pohled na věc má také Pavel Strakoš, který ve směru od Opavy za mostem provozuje pasířství.

„Záleží opravdu na tom, kdy tímto místem projíždíte. Jestli to je ve špičce, zdrží vás to. Minule byl problém s tím, že za mostem jsou další semafory. Když přes přechod přechází chodci, dopravu to zkomplikuje. Na druhou stranu ale chápu, že se přes cestu nějak dostat musí. Někdy to tak je trochu ošemetnější," uzavřel.