V Opavě přibývá žen bez domova

Velké zastoupení mají také mladí lidé. V únoru by mělo ve městě proběhnout sčítání bezdomovců.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Martin Štěrba

Zima je tradičně obdobím, kdy se zvyšují počty lidí bez domova, kteří vyhledávají pomoc. V opavské Armádě spásy mysleli na tuto skupinu občanů také o Vánocích.

„Na Štědrý den jsme pro přibližně třicet klientů připravili hrachovou polévku, rybí filé a bramborový salát. Nezisková organizace Rotary klub pak pro ně připravila také guláš, který rozdávali naši sociální pracovníci přímo v terénu. Stranou nezůstal ani Azylový dům pro matky s dětmi. Jeden pražský obchodní dům jim poslal vánoční dárky," přiblížil ředitel opavské Armády spásy Gerhard Karhan.

Třicet klientů je podle něj standardním počtem. Bývaly však doby, kdy prostory Azylového domu v Nákladní ulici doslova praskaly ve švech. „To bylo přibližně před třemi, čtyřmi roky. Nejen na Vánoce, ale i v lednu. Důvodem byly velké mrazy, kdy bylo třeba i minus pětadvacet stupňů.

Nyní kapacity zcela naplněny nemáme, na noclehárně pro muže zbývají vždy přibližně čtyři volná místa," pokračoval.

Do budoucna by se však mohla noclehárna přesunout na zcela jiné místo. „Rád bych do poloviny příštího roku představil městu návrh. Noclehárna by se mohla přestěhovat do jiných prostor s tím, že místo ní by vzniklo denní centrum. Ale zatím jsou to pouze vize," nastínil.

BEZ DOMOVA JE ASI OSMDESÁT LIDÍ

Zhruba tolik se jich v Opavě vyskytuje. Aby zjistili přesný počet, pokusí se pracovníci Armády spásy ve spolupráci s městem a policií o jejich sečtení. To by mělo proběhnout v únoru.

„V minulém roce byl enormní nárůst mladých bezdomovců a nyní evidujeme také zvýšený počet žen. Důvody jsou různé, například se rozejdou s partnerem, který je vyhodí z bytu, mladé dívky se pohádají s rodiči a podobně," konstatoval Gerhard Karhan.

SPRCHA PRO BEZDOMOVCE

Na lidi bez domova nezapomínají ani v Hlučíně. Od konce listopadu zde totiž pro ně v areálu Technických služeb Hlučín funguje nová služba, a sice hygienická buňka. Její součástí jsou toaleta, sprchový kout a umyvadlo a obsluhu dobrovolně zajišťují pracovníci Charity Hlučín. Ta je zároveň provozovatelem buňky.

Podle ředitele charity Lukáše Volného se její provoz osvědčil. „Je to zatím v počáteční fázi ale myslím, že zaznamenáváme solidní úspěch. Buňku už využilo prvních pět klientů. Zpočátku jsem měl trochu obavy, protože areál je oplocený a bezdomovci by k němu mohli mít nedůvěru. Na úplné hodnocení je ale ještě tak dva, tři měsíce čas," konstatoval Lukáš Volný.

Dříve už podobná služba v Hlučíně fungovala, a to v objektu budovy školy na Rovninách. Je také možné, že do budoucna přibudou i nějaké další buňky. Co se týká prostor, kam by se mohli lidé bez domova uchýlit a třeba zde, podobně jako v Opavě, i přenocovat, v Hlučíně se žádné takové nenacházejí. Nyní je bez domova kolem deseti lidí.

„Je to standardní počet, který je za poslední roky plus minus stejný. Samozřejmě se stane, že někteří bezdomovci zemřou, avšak objeví se zase nějací noví," doplnil Lukáš Volný.