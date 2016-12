Opavské centrum se vylidňuje

V Opavě tento protipól funguje. Co se týká množství prodejní plochy na počet obyvatel, slezská metropole v kraji jasně vede a v republice jí patří čelní příčky. Na druhé straně však stojí opavské centrum, kde obchodní život skomírá, a nejen Ostrožná, ale i přilehlé ulice se čím dál více vylidňují.

Z hlavní tepny Opavy mizí život

Kdysi to bývala výkladní skříň Opavy, která pulzovala životem. Nyní se z ní obchodní ruch i život vytrácejí.

Ostrožná ulice, kdysi plná kaváren, obchůdků a hospůdek, už delší čas zažívá úpadek. Koncem listopadu zavřela i prodejna občerstvení na rohu Ostrožné a Popské. „Vinou přehnaného nájmu ze strany společnosti RPG nebylo možné pokračovat. Společnost se s námi nechtěla ani dohodnout na lepších podmínkách," uvedl nájemce, který tu občerstvení provozoval dvacet let.

Před pěti lety majitel nemovitosti zvedl nájem. Nájem ve výši 90 tisíc korun a k tomu služby byl podle jeho slov nehorázný. „Tehdy jsem si do smlouvy vyžádal dodatek, že pokud se otevře obchodní centrum v Bredě, tak v Ostrožné končíme," upřesnil nájemce.

Nakonec se po otevření nové Bredy na okamžitém ukončení s RPG nedohodl, ale smlouva, protože byla na pět let, pokračovala dál. „Firmu jsem prodal novému majiteli a ten usoudil koncem listopadu, že je už stav neúnosný, a tak provozovnu zavřel," dodal.

Navíc, podle jeho slov, kdyby provozovna měla fungovat podle nových pravidel EET, vyžadovalo by to ještě investici okolo 100 tisíc korun.

Podle vyjádření společnosti RPG byly pro nájemce prostoru smluvní podmínky upraveny před pěti lety na základě jeho výslovného přání. „Nájemce s nimi souhlasil včetně dohodnuté výše nájemného. Nájemci jsme v roce 2015 na jeho žádost vyšli vstříc a navrhli mu výraznou slevu z nájemného, nicméně nájemce na naši nabídku nepřistoupil," uvedla mluvčí společnosti Kateřina Piechowicz.

Podle ní se společnost RPG rozhodla smlouvu s nájemcem neprodloužit mimo jiné i kvůli dlouhodobě evidovanému dluhu na nájemném v několikaměsíční výši. „Co se týče uváděného dodatku, tak nic takového součástí smlouvy není," uzavřela Piechowicz.

Život v centru Opavy zachraňují nadšenci

Centra měst udržují při životě srdcaři, jako je například Milena Rektorysová. V dubnu otevřela v Ostrožné klubovnu U nás doma.

Ve svém podniku nabízí jednak „babičkovské" výrobky, ale také dobroty ze špaldové nebo žitné mouky či jáhel. Najdete tu výborné makové záviny nebo pohankovou sekanou či špaldové povidlové taštičky. Ač má Opavu moc ráda, centrum podle ní působí smutně.

„Žiju tady pětadvacet let a za posledních asi patnáct let se město hodně zhoršilo. V Ostrožné chybí takzvané krámky s porcelánem, keramikou, sklem a dalším sortimentem," uvedla Rektorysová.

Místo toho vznikají banky, pojišťovny, obchodní řetězce, nebo prostory zůstávají opuštěné. „Nájmy jsou tak vysoké, že obyčejný živnostník nemá prostě šanci," dále doplnila.

Problémy jsou v centru města i s parkováním a zásobováním prodejen. Svou prodejnu nazvala Milena Rektorysová klubovnou, protože si myslí, že mezi lidmi chybí lidskost. „Záleží mi na tom, aby se lidé sdružovali, rádi poseděli a povykládali si. Nemám ráda škrobené prostředí kaváren," poznamenala. Dokonce tu zákazníkům ani nenabízí wi-fi připojení.

Centru nejvíce chybí pošta

Michal Poláš je architektem, který se narodil v Opavě a v současnosti pendluje na trase mezi slezskou metropolí a Brnem. Pravidelně prochází opavským centrem a před časem v souvislosti s jeho vylidňováním použil termín „secondhandizace" prostoru.

„Nejsem ten, kdo tento výraz vymyslel. Ve městě to ovšem skutečně probíhá. Jde o to, že z centra mizí tradiční prodejny, které končí nebo se přesouvají do nákupních center. Na jejich původních místech pak vznikají second handy, kebaby, herny nebo třeba banky. Typickým příkladem je bývalá prodejna Librexu v Ostrožné ulici, místo níž je nyní second hand," komentoval Michal Poláš.

Ten v minulosti vypracoval pocitovou mapu, která zobrazuje, kde se v opavském centru soustřeďuje největší množství lidí: „Souvisí to hodně s Obchodním centrem Breda. Aniž bych proti němu něco měl, lidé se setkávají tam v krytém prostoru namísto venku před výlohami v centru. Je to pro ně pohodlnější z různých důvodů," pokračoval.

Opavského architekta mrzí, že z centra mizí tradiční prodejny. Tou poslední byly lahůdky na rohu Ostrožné a Popské. „Stará cedule zobrazující rohlík tam zůstane jako memento. Je to škoda, stejné to je i s knihkupectvími. Obojí bych však řadil až na druhé místo. Největší ztrátou v opavském centru je pro mě pošta.

Místo, kde se lidé setkávali a pravidelně scházeli, je nyní ve třetím patře Bredy. Lidé tam musí, cestou projdou kolem spousty prodejen. Byl to chytrý obchodní tah," mínil na závěr Michal Poláš.

Opava vede v množství obchodních ploch

Jedno prvenství Opavě nikdo nevezme. Patří k městům s největší obchodní plochou v přepočtu na obyvatele. Vyplývá to z výzkumu společnosti GfK z Prahy.

„Opava patří v současné době z hlediska relativního rozsahu maloobchodních ploch k nejvíce nasyceným městům v Moravskoslezském regionu a České republice vůbec," uvedl František Diviš z firmy GfK Czech, s.r.o.

„Pokud budeme porovnávat hypermarkety, což jsou širokosortimentní prodejny s prodejní plochou vyšší než 2500 m², v Opavě v současné době operuje 5 takových prodejen (2x Kaufland, Globus, Albert hypermarket a Tesco hypermarket) s celkovou prodejní plochou přesahující 26 tisíc m²," upřesnil Diviš.

V přepočtu na tisíc obyvatel to činí 458 m², což je podle jeho slov zřetelně nejvíce mezi porovnatelnými městy v rámci regionu.

město prodejní plochy hypermarketů na 1000 obyvatel (v m²) Frýdek-Místek 330 Havířov 282 Karviná 269 Opava 458

Město podnikatele podporuje

Město všeobecně podnikatelské aktivity v prostorách, které vlastní, vítá. Těmi nejvíce viditelnými jsou pak obecní prostory v ulicích Hrnčířská a Mezi trhy. Ty jsou dlouhodobě pronajímány pro podnikatelské aktivity, které mohou tato místa oživit.

„U prostorů, které nabízíme k nájmu, vždy upřednostňujeme předmět podnikání před cenou. Vybíráni jsou tedy takový zájemci, kteří dokáží tyto lokality oživit a zároveň zachovat jejich historicko-sociální kontinuitu," řekla k tématu tisková mluvčí města Opavy Lada Dobrovolná.

