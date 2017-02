Náměstek Dalibor Halátek je cílem anonymní kritiky

V současné době mohou občané Opavy nacházet ve svých poštovních schránkách letáky, které obviňují Dalibora Halátka (Změna pro Opavu) z plýtvání financemi z městské pokladny.

Dalibor HalátekFoto: DENÍK / Petr Dušek

Anonym, který náměstka opavského primátora označuje za „hrobníka Opavy", mu dává za vinu například výši odstupného pro developerskou společnost Crestyl nebo cenu, za kterou má dojít k realizaci rekonstrukce zimního stadionu.

„Ptal jsem se policie, jestli s tím lze něco dělat, zda mám tuto záležitost řešit trestním oznámením nebo čímkoli jiným. Ta možnost by tam sice byla, ale důkazní řízení by bylo velice složité a zdlouhavé. Navíc dokázat, že jde přímo o pomluvu, je de facto nemožné," okomentoval černobílý leták Halátek s tím, že řada zmiňovaných věcí na tomto letáku je zatím nerealizována, takže jde jen o názor daného autora.

Na prvním místě anonymova výčtu je odstupné, které město zaplatilo za opětovné získání prostoru za Slezankou. Výše odstupného je jedinou přesnou částkou, která se na letáku nachází. K podpisu smlouvy mezi městem a developery došlo na podzim minulého roku. Anonym označuje částku pohybující se okolo 30 milionů korun za zbytečné plýtvání penězi z městského rozpočtu a kritizuje neakceschopnost vedení města v dalším řešení prostoru za Slezankou.

Na druhém místě seznamu je projekt nového plaveckého bazénu. Ten je na letáku označen jako Halátkův politický pomník, který má město vyjít na 300 milionů korun.

Třetí a čtvrté místo anonymova seznamu zabírají Dukelské kasárny a plánovaná rekonstrukce zimního stadionu. Zde je náměstek kritizován za nečinnost ohledně hledání investorů do prostoru kasáren a za chátrání stadionu. Svou nečinností pak měl Opavu připravit o více než 200 milionů korun.

Na páté místo zařadil anonym nesmyslné projekty za 45 milionů. Mezi nimi zmiňuje finanční podporu při vydávání knižních publikací, opravy soch a výsadbu zeleně. Kritický výčet je uzavřen body nekompetentního vedení a náměstkova platu. Ten se měl za šest let Halátkova působení na radnici vyšplhat na částku pět milionů korun.

„Proti takovýmto anonymům se jen velmi těžko bojuje. Mojí snahou bude po zbytek funkčního období to, aby se tato anonymní vize nenaplnila. V případě Dukelských kasáren čekáme už jen na investory, v případě zimního stadionu řešíme stavební povolení, aby se mohlo už v příštím roce začít stavět.

Co se týče nesmyslných projektů, tak například do rekonstrukcí soch a pomníku se bude v letošním roce určitě investovat. Tudíž nesmyslné projekty to jsou v očích daného anonyma," uzavřel téma Halátek.

David Beinhauer