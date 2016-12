Trestní oznámení na Dětský svět už padlo

Trestní oznámení je jedním z výsledků kontroly v mateřské škole Dětský svět. Školu donedávna vedla Simona Bierhausová (Nezávislí), která stále zůstává zaměstnancem této příspěvkové organizace.

Simona Bierhausová (v bílém)Foto: archiv města Opavy

Kauzu Dětského světa řešili na prosincovém zasedání i zastupitelé. Náměstek primátora Josef Stiborský (KDU-ČSL) se snažil vyvrátit tvrzení bývalé ředitelky, že kontrola byla politickou objednávkou.

„Pokud bychom poslali kontrolu už v lednu letošního roku, kdy paní Bierhausová nastoupila zpět na pozici ředitelky školy, pak by to byla politická objednávka," uvedl Stiborský. Audit probíhal ve školce od července do listopadu.

Zastupitelé Marek Veselý (ODS) a po něm i Tomáš Navrátil (ČSSD) se několikrát během zasedání dotázali náměstka Stiborského, zda z této kauzy nevyvodí osobní odpovědnost. Přímé odpovědi se však nedočkali.

Zastupitelka Hana Brňáková (Opavané) navrhla pravidelné kontroly městských příspěvkových organizací, aby se podobným excesům zabránilo.

Podle mluvčí města Lady Dobrovolné už město trestní oznámení podalo. „V trestním oznámení je popsán skutkový stav podstatný pro to, aby si orgány činné v trestním řízení mohly učinit úsudek o tom, zda by se mohlo jednat o trestný čin, a jsou zde uvedeny osoby, které se na tomto jednání mohly podílet," uvedla Lada Dobrovolná.

