Opavské centrum se potýká s přemnoženými holuby

Zvýšení počtu holubů pozorují obyvatelé od loňského roku. Město reguluje stavy ptáků odchytem nebo odstřelem.

Holubi, ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Přemnožení holubů pozorují někteří obyvatelé centra Opavy. Sněhová pokrývka sice holubí trus a peří milosrdně zahalila, ale v obdobích beze sněhu je očividné, že stavy holubů v centru narostly. Od loňského roku si toho všímá i ochránce přírody a bývalý skaut Jiří Gill.

„V minulém roce se holubi velmi přemnožili. Z několika kroužících hejn padají peříčka a trus s miliony bakterií různých nemocí," uvedl Gill. „Holubů je mi líto, ale lidé jsou mi přednější. Vlastně by bylo zajímavé sledovat příčiny, proč chovatelům holubů odlétají do měst. Připomíná mi to vylidňování vesnic po lidech odcházejících do měst," doplnil Gill.

V některých městech se k plašení holubů využívají draví ptáci. V Opavě se tak podle mluvčí města Lady Dobrovolné neděje. „Plašení holubů sokolnickými dravci neřeší problém početnosti holubí populace ve městě," uvedla Dobrovolná.

V provozu je sice plašička v Matiční ulici, ale ta patří soukromému majiteli. Podle vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy Marie Vavrečkové souvisí větší viditelnost populace městských holubů se zimním obdobím, kdy se ptáci zdržují blíže k centru města.

V současnosti se snaží město snižovat stavy holubů podle zákona o myslivosti, a to na nehonebních pozemcích v blízkosti města i v samotném centru města. „V centru jsou podle ní holubi loveni odchytem, na okraji odstřelem. Tento lov je prováděn uživateli honitby Slavkov a Vávrovice," doplnila Vavrečková.

Z hlášení uživatelů honiteb vyplývá, že na základě vydaných rozhodnutí bylo v Opavě a jejím okolí uloveno v loňském roce 388 holubů a za letošní rok to bylo již 15. Mezi lety 2013 a 2015 bylo odchyceno celkem 539 holubů.

„Holubi z okrajových částí města prakticky vymizeli s ohledem na provádění jejich odstřelu. V centru probíhá jejich odchyt intenzivně v období zimy, kdy využívají nabídku potravy v odchytových klecích," doplnila mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná.

Mimo toto období holubi do klecí příliš nevstupují s ohledem na dostatek potravy. Současné klimatické podmínky jsou podle Dobrovolné pro tuto činnost velmi příznivé. „Klece jsou na budově tzv. domu hrůzy a na budově Slezského divadla," uzavřela Dobrovolná.

Milan Freiberg