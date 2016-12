Koalici musel pomoci klub komunistů

V současné době, kdy se opavská vládnoucí koalice ocitla v menšině, pro ni bude podpora komunistů klíčovou záležitostí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / František Géla

To, že se opavští komunisté rozhodli podpořit stávající menšinovou koalici, bylo patrné zejména na prosincovém zasedání městského zastupitelstva. To bylo pro vedení města klíčové, neboť jeho hlavním bodem bylo schválení rozpočtu na rok 2017.

„Ano, komunisté nás podpořili v hlasování o rozpočtu. Otevřená koaliční spolupráce s komunisty pro nás však nepřipadá v úvahu. S jejich zástupci jsme samozřejmě debatovali. Ti se vyjádřili v tom smyslu, že pro ně další náhlé změny ve vedení města nejsou žádoucí," řekl k současné situaci náměstek opavského primátora Josef Stiborský (KDU-ČSL).

Spolupráci na úrovni zachování integrity současné menšinové koalice potvrdil Jaroslav Čech (KSČM). Ten se k danému tématu vyjádřil následovně: „Nová změna vedení mi připadá v současné době zbytečná. Opava by tím výrazně utrpěla. Stabilizace vedení města po nástupu do funkce není snadnou a rychlou záležitostí.

Stávající menšinová koalice má od nás tichou podporu."

KOMPETENTNÍCH JEDINCŮ JE NEDOSTATEK

Čech následně poukázal na to, že je mezi stávajícími zastupiteli jen málo kompetentních jedinců, kteří by dokázali vedení města vystřídat. I to je podle něj jeden z důvodů, proč budou komunisté podporovat kontinuitu opavské koalice až do konce funkčního období.

Jak by měla reálně spolupráce vedení města s komunisty vypadat, přiblížil následovně: „Přesto, že nejsme v koalici a o posty ve vedení města neusilujeme, bude naše podpora závislá na jednáních, která proběhnou s naším klubem před zastupitelstvy. Tam vedení města sdělíme, ve kterých bodech ho podpoříme a ve kterých ne."

David Beinhauer