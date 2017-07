Manévry poblíž centra. Pyrotechnici likvidovali leteckou pumu

V úterý ráno bylo v Komenského ulici poblíž opavského centra velmi rušno. Při rekonstrukci Müllerova domu byl totiž okolo půl osmé nalezen předmět připomínající nevybuchlou munici.

Kvůli nálezu munice byla v úterý uzavřena ulice Komenského v Opavě, a to od křižovatky s ulicí Praskova až po Nádražní Okruh.Foto: DENÍK / Petr Dušek

K nálezu došlo při výkopových pracích. K zadnímu traktu objektu mezi Mendelovým gymnáziem a Historickou výstavní budovou Slezského zemského muzea okamžitě dorazila policejní hlídka, která zkontaktovala pyrotechniky z frýdecko-místecké expozitury. Ulici od křižovatky s Praskovou až po další křižovatku s Nádražním okruhem uzavřeli členové státní a městské policie.

Gymnazisté z budovy evakuováni nebyli. „Po domluvě s policií jsme uzavřeli vstupy do školy a studenti zůstali uvnitř. Rovněž se tedy do budovy nedostal ani nikdo zvenčí," komentoval ředitel Mendelova gymnázia Petr Pavlíček. Na strojní průmyslovce, která k Müllerovu domu přiléhá ze druhé strany, zhruba do půl jedenácté platil stejný stav.

„Měli jsme tělocvik, ale pak nám bylo oznámeno, abychom opustili školu a raději se vydali domů," uvedl jeden ze studentů třetího ročníku. Ředitel Střední školy průmyslové a umělecké Opava Vítězslav Doleží také vysvětlil proč: „Jedna část budovy nacházející se za Müllerovým domem byla uzavřena. Platil zákaz vstupu na dvůr. Byla nám doporučena evakuace a o půl jedenácté jsme s ní i začali."

Ulicí Komenského neprojížděli žádné autobusy ani trolejbusy. Pyrotechnici totiž vytyčili bezpečný perimetr pro pohyb osob, částečně se omezila také provozní doba přilehlého muzea. „Po příjezdu policejního pyrotechnika bylo stanoveno, že se jedná o nevybuchlou leteckou zápalnou pumu německé výroby z období druhé světové války," uvedl tiskový mluvčí opavské policie René Černohorský s tím, že policejní specialisté následně provedli bezpečné znehodnocení munice.

Další práce na Müllerově domě se tak uskuteční za přísnějších bezpečnostních opatření. „Vzhledem k nálezu bude další rekonstrukce probíhat pod pyrotechnickým dohledem," okomentoval Petr Kašpar z oddělení investic Slezského zemského muzea.

Úterní případ pro Opavany mohl působit jako malé deja vu. Při opravách stejného objektu na začátku listopadu 2013 byla také nalezena letecká puma. Tehdy došlo k evakuaci čtyř stovek lidí z přilehlých budov a větší byl i prostor, který se uzavíral. Vstup byl znemožněn do celého parku, ulice Komenského a uzavřel se také jeden jízdní pruh v ulici Praskově.