Víkend v muzeu patřil slezským spolkům

/FOTOGALERIE/ Historická výstavní budova uplynulý víkend patřila zájemcům spolkový život v Opavě v 19. a na počátku 20. století.

Jedna část expozice se proměnila v improvizovanou tělocvičnu a spolu s lektorkou v pruhovaném trikotu jste si mohli vyzkoušet pozdrav slunci. Děti se mohly zapojit do stavby rozhledny, která připomínala snahy některých spolků o vybudování těchto staveb na turisticky významným místech.

Mezi tím vším jste potkávali lektorky a lektory ve slavnostních hasičských uniformách nebo v mysliveckých oděvech či v dalším dobovém oblečení.

Hned u vstupu do výstavní budovy měla navodit spolkovou nebo besední atmosféru řízná dechovka a nechybělo ani drobné občerstvení. Oba dva dny probíhaly vždy v 15 hodin komentované prohlídky výstavy Spolkový život ve Slezsku.

Sobotní prohlídku vedl Jiří Málek a z jeho úst se návštěvníci mohli dozvědět podrobnosti o činnosti převážně německých spolků, ať už o recesistické Schlaraffii nebo Burschensaftu, jehož členem byl i někdejší ředitel Slezského zemského muzea Edmund Wilhelm Braun.

„Zvláštností tohoto spolku byly šermířské souboje, ve kterých šlo o to nechat se zranit na tváři. Jizvy kordem byly pak známkou cti a statečnosti," upřesnil Jiří Málek.

Děti na výstavě zaujaly nejen loutky, které upomínaly na Loutkové divadlo Sokola Opava v roce 1951, ale i další artefakty patřící ke spolku Schlaraffia. „Mně se na výstavě nejvíce líbila šaškovská čepice," uvedla Magdaléna Hütterová, která sem zavítala až z Rychnova nad Kněžnou.

Výstava bude k vidění do 24. února a spolkový víkend se bude opakovat 25. a 26. února.

Michal Valeček a Jiří Málek: Opava jako úřednické město byla líhní spolků

Výstava se soustředí hlavně na německé spolky. Své spolky ale měli určitě i Češi.

Kromě Matice opavské a v západní části Slezska Slezské matice osvěty lidové tu samozřejmě fungovaly například hasičské spolky. Jejich propagátorem a zakladatelem prvního z nich byl Rudolf Gudrich. Byla tu například tělovýchovná jednota nebo různé další spolky s sdružení.

Dal by se najít nějaký výrazně apolitický spolek?

V Opavě fungovala Schlaraffia a ta byla svým způsobem jedinečná, sdružovala Čechy, Němce a převážnou většinu členů tvořili Židé. Z tohoto důvodu byl spolek v roce 1938 zakázán.

Dodnes působí na různých místech po světě, například i v USA v New Yorku. Jeho členové stále používají jako jednací jazyk němčinu. Dokonce na vernisáž naší výstavy se dostavil jeden ze členů spolku v jejich typickém kostýmu s šaškovskou čepicí.

Odkdy se dá pozorovat soupeření mezi spolky?

Záleží na místě. Zesílení nacionalismu tady ve Slezsku pozorujeme více až od začátku 20. století. Slezsko bylo oproti Moravě a Čechám opožděné. Žila tu zhruba polovina německého obyvatelstva. Němci měli dominantnější pozici a Češi si vlastně příliš rozmachu nemohli dovolit.

Němci založili gymnázium a do dvou let bylo zestátněno. Kdežto Češi si museli počkat celých 16 let na zestátnění a do té doby dotovat tut českou školu z vlastních zdrojů. Tady je vidět rozdíl, jak ten nacionalismus fungoval.

Měly německé spolky své české protějšky?

Například Sokolové a turneři vlastně fungovali na stejných principech: Ve zdravém těle zdravý duch. Musíme vychovat tu silnou generaci lidé, která bude schopna bránit naši vlast a náš národ.

Kolik na Opavsku asi fungovalo spolků?

Kolik jich bylo přesně, je těžké vyčíslit. Byly tu oficiální spolky, ale pak i tzv. stolní společnosti, které byly neoficiální. Takže je to obtížné spočítat, určitě bychom se dopočítali stovky i více.

Opava byla hlavně úřednickým městem, kde žily střední a vyšší vrstvy díky tomu, že to bylo centrum Slezska se zemskými úřady. A právě tito lidé měli čas, peníze a chuť zakládat spolky a něco tvořit. V tom byla Opava v rámci Slezska specifická.

Milan Freiberg