Nejtěžší na výrobě byla hlava slona

Návštěvníci Slezského zemského muzea (SZM) v Opavě se mohou pokochat nedávno dokončeným dermoplastickým preparátem slona indického.

Slezské zemské muzeum v Opavě se téměř po měsíci a půl dočkalo. Po tuto dobu totiž v jeho Historické výstavní budově pracovali členové preparátorské firmy Miloše Maluchy. Jejich úkolem bylo vytvořit preparát slona indického.Foto: DENÍK / Petr Dušek

Preparátorská firma Miloše Maluchy na výrobě přímo v útrobách Historické výstavní budovy pracovala zhruba měsíc a půl. Jako předloha pracovníkům posloužilo nesčetné množství fotografií sloního samce Calvina, jenž v loňském roce uhynul v ostravské zoologické zahradě.

Byť práce preparátorů byly velmi náročné, Maluchův tým slona dokončil dřív, než se původně očekávalo.

„Z výsledku mám dobrý pocit. Zvládli jsme to v časovém harmonogramu, dokonce se nám to podařilo dokončit s desetidenním předstihem. Práce se dle mého názoru povedla, neboť odborníci to chválí. Z toho mám velkou radost, jelikož jde o lidi, kteří s tímto slonem v zoologické zahradě pracovali celý život.

Je to podle našich představ," uvedl už zmíněný Miloš Malucha.

Jeho společnost v minulosti vyráběla i slona afrického pro Národní muzeum v Praze. Tento kousek byl ale na výrobě složitější. Podobný model totiž na světě neexistuje. „Jedná se o první model slona indického. Předělával se z toho afrického. Bylo to pro nás náročné a zároveň poučné.

Slona afrického jsme dělali pro Národní muzeum v Praze, ale zdaleka s ním nebylo tolik práce. Celou hlavu jsme museli řezat na desítky kusů," vysvětloval Miloš Malucha s tím, že jeho cena je 580 tisíc korun. „Na hlavě jsou podstatné znaky, v nichž se liší slon africký od indického. Ať už jde o výšku hlavy, svalovou hmotou na ní anebo promáčknutí, které je úplně jinde."

Preparát natrvalo zůstane v Historické výstavní budově. „Ven ho už nedostaneme, protože rozměrem je větší než hlavní vchod. Slon je vlastně takový předvoj toho, že bychom první patro tohoto objektu chtěli rozšířit o staré dermoplastické preparáty, které zatím máme ve svých sbírkách v depozitáři. Čekají na to, až budou představeny veřejnosti.

Máme opravdu velký fond preparátů, které dělal náš slavný kolega preparátor Vilém Borůvka," líčila ředitelka SZM Jana Horáková.

Ta byla výsledkem uchvácena. Muzeum má se slonem velké plány. Jde totiž o vlajkový exponát jeho přírodovědných sbírek. „Slona chceme využít i v rámci vzdělávacích programů především pro mladou generaci. Společně s ostravskou zoo plánujeme, že budeme dělat programy pro veřejnost, zaměřené nejen na ochranu slonů, ale i ostatních živočišných druhů," doplnila.

Tento preparát patrně nebude posledním, který Maluchova firma pro muzeum vyrábí: „Zrovna o dvou bych nechtěl mluvit, protože se ve Slezském muzeu zřejmě objeví. Půjde o překvapení a blíže je rozebírat nebudeme," uzavřel majitel preparátorské společnosti z Ostravy-Hrabůvky.