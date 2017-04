Noční bruslení začíná. Počasí má jezdcům navzdory nepříznivému týdnu přát

Už více než deset let se mohou lidé zapojovat do sportovního projektu, při kterém mají možnost na kolečkových bruslích projet těmi nejzajímavějšími částmi Opavy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Anna Sotolářová

Počasí, které je tento týden pro venkovní aktivity velmi nepříznivé, by se mělo v sobotu umírnit. Organizátoři nočního bruslení věří, že sobotní večer bude bruslařům nakloněn: „Počasí samozřejmě sledujeme dlouhodobě dopředu. Tento týden to sice vypadalo spíše na noční vyjížďku na běžkách, ale to by se mělo v sobotu změnit," sdělil jeden z hlavních organizátorů akce Jan Krejčíř.

Nočního bruslení se pravidelně účastní stovky lidí. Jejich počty se postupně navyšovaly od roku 2005. Tehdy se na první noční průjezd městem sešlo přes devadesát nadšenců. V současné době se během jednoho večera projede městem i sedm set lidí.

„Už od samého začátku budila tato akce velký zájem. Bruslaři se scházejí ve velkém, i když počasí není úplně optimální. Počet účastníků se pohybuje mezi pěti až sedmi stovkami na každou jízdu," dodal Jan Křejčíř.

Ten stál u zrodu této akce právě v roce 2005. Opava je díky organizaci této akce velký unikát. V této době se podobné jízdy městy pořádaly pravidelně v zahraničí. Zde zakladatelé nočních projížděk Opavou čerpali mnoho inspirace.

„V té době tady akce podobného formátů chyběla. Pravidelně se však jezdilo hned za hranicemi. Velmi se nám to líbilo a zkusili jsme zorganizovat něco podobného právě v Opavě," říká Jan Krejčíř s tím, že podoba celé akce se každým rokem pravidelně obměňuje, aby byla zachována její originalita.

Letošní trasa prošla mírným prodloužením a jezdci se tak budou moci podívat do nových částí města. Hudební doprovod tentokrát zajišťuje Hitrádio Orion. Jízda je opět tematická, tentokrát balónková. Vyjíždět se bude v sedm hodin večer od Obchodního centra Breda & Weinstein.

Pokud se chystáte jet, nezapomeňte si vyzvednout účastnický lístek. Díky němu se můžete zapojit do tomboly na konci jízdy.