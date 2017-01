Muž přebýval ve skladišti odpadků

Před nedávnem se na tísňovou linku Městské policie Opava ozval muž, který bydlí v Olomoucké ulici v Opavě. Upozornil na to, že u nich v domě na chodbě už druhý den leží před jedním z bytů člověk a hrozně zapáchá.

Starší muž ležel před bytem, ve kterém bydlí a od něhož měl i klíče, ale nemohl se do něj dostat, protože byl přeplněný nasbíranými věcmi všeho druhu.Foto: Městská Policie Opava

Hlídka na místo dorazila během několika minut a na vlastní oči se přesvědčila o tom, že ohlašovatel celé události měl pravdu.

„Starší muž ležel před bytem, ve kterém bydlí a od něhož měl i klíče, ale nemohl se do něj dostat, protože byl přeplněný nasbíranými věcmi všeho druhu," popisovala tisková mluvčí opavských městských policistů Petra Wittek Stonišová a vzápětí ještě dodala:

„Dotyčný si stěžoval na velké bolesti zad a oteklé nohy, na které se neuměl postavit. Následně strážníkům předložil dva dny starou propouštěcí zprávu z nemocnice."

Hlídka na to okamžitě zareagovala přivoláním rychlé záchranné služby. Dvaapadesátiletého muže pomohla naložit do sanitky, která následně zamířila do Slezské nemocnice. Situaci ohledně znečištěného bytu se pak nahlásila domovníkovi, aby se problém s překladištěm odpadků mohl co nejdříve začít řešit.