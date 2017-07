Dotace přesahující částku čtvrt milionu korun míří do Kylešovic a Suchých Lazců

Vítězi pilotního ročníku participativního rozpočtu se staly projekty vybudování hudební zkušebny a rozšíření dětského hřiště. Město Opava na jejich realizaci vyčlení 280 tisíc korun.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Petr Švancara

První ročník Nápadů pro Opavu je u konce. Ve finálovém hlasování zvítězily dva projekty z celkových osmi.

Tím prvním je rozšíření dětského hřiště u Základní a mateřské školy v Suchých Lazcích. Na to je vyhrazeno z dotační částky 170 tisíc korun. Starosta obce, stejně jako místní zastupitelé, vedení školy a Klub rodičů si od projektu slibují zvýšení bezpečnosti hřiště a obnovení jeho zastaralého vybavení.

„Jsme rádi, že díky Nápadům pro Opavu můžeme naše dětské hřiště rozšířit. Projekt podle podmínek musíme dokončit ještě letos. Je však připravený, takže můžeme okamžitě začít,“ sdělil starosta Suchých Lazců Petr Orieščik.

Druhý vítěz, hudební zkušebna Kikstart v opavských Kylešovicích, získá na realizaci svého projektu částku ve výši 110 tisíc korun. Cílem tohoto projektu bude snížit energetickou náročnost druhého patra bývalé školky na ulici Liptovská, lépe zabezpečit vstup do budovy a dostavět druhou hudební zkušebnu.

„Je to obrovský úspěch. Jsem za to velmi rád. Do hlasování se zapojilo skutečně mnoho lidí a za to jim patří velké díky. Jako první na řadu přijdou určitě nové vstupní dveře, tak ať je maximálně ošetřena bezpečnost objektu, ve kterém máme zkušebnu.

V rámci snížení energetické náročnosti bychom dále chtěli nainstalovat LED osvětlení. Konečně pak můžeme dokončit rekonstrukci naší druhé zkoušecí místnosti,“ říká vedoucí zkušebny Kikstart Vítek Gruner.

Finálové projekty zhodnotil náměstek opavského primátora Dalibor Halátek (Změna pro Opavu) následovně: „Jsme moc rádi, že zájem o první ročník participativního rozpočtu v Opavě, kdy občané sami hlasují, jaký projekt má město podpořit, byl velký. Osobně jsem rád, že i osm předložených projektů bylo velmi kvalitních a smysluplných.“

Do Nápadů pro Opavu se zapojilo téměř na 3 tisíce občanů z Opavy a okolí. Pro rozšíření dětského hřiště v Suchých Lazcích hlasovalo 820 lidí. Projekt rekonstrukce hudební zkušebny byl podpořen 603 hlasy.